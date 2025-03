FC Loppenhausen hat Pech im Verfolgerduell

Es war alles angerichtet für das große Verfolgerduell zwischen dem FC Loppenhausen und dem TSV Sielenbach in der Frauenfußball-Bezirksoberliga. Und der FCL lieferte fast perfekt ab. Nach 90 Minuten Dominanz und drei Aluminiumtreffern für Loppenhausen sowie einem glücklichen Sonntagsschuss der Gäste hieß es am Ende unentschieden.

Der FC Loppenhausen trat von Beginn an selbstbewusst und spielbestimmend auf, Sielenbach konnte sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien. Das Heimteam erspielte sich mehrere Chancen, scheiterte aber zweimal an der Latte sowie mehrmals an den eigenen Nerven. Mit einem schmeichelhaften Unentschieden für Sielenbach ging es deshalb in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Sielenbach extrem defensiv und abwartend, half aber beim Führungstreffer von Loppenhausen kräftig mit. Torhüterin Sarah Reißner ließ einen Distanzschuss von Sina Nachtigall unter ihrem Körper ins Tor rutschen. Doch der Jubel über die Führung hielt nicht lange. Quasi aus dem Nichts gelang den Gästen mit einem Sonntagsschuss von Maria Mair postwendend der Ausgleich. Das Team von Trainer Alexander Ernst ließ sich nicht beirren, brachte den Ball aber einfach nicht mehr über die Linie. Das Glück blieb auf Gästeseite, denn erneut der Pfosten und am Ende gleich zweimal Reißner retteten den Punkt für Sielenbach. (jup)

FC Loppenhausen Huber, Bucher (70. Rampp), Mayr, Horber (61. Schmid), Büchele J., Nusser, Eifler, Nachtigall, Binder (70. Seitz), Hofmann (61. Büchele M.), Herzog / Keller, Schnitzler

Tore 1:0 Sina Nachtigall (55.), 1:1 Maria Mair (57.)

Schiedsrichter Erdal Diri

Zuschauer 80