Loppenhausen punktet mit Glück und Geschick

Der FC Loppenhausen ärgert den TSV Schwaben Augsburg II und holt - wie im Hinspiel - einen Punkt.

Damit haben die Spielerinnen des FC Loppenhausen wohl selbst nicht so ganz gerechnet: Beim schweren Auswärtsspiel gegen den Tabellendritten der Bezirksoberliga, dem TSV Schwaben Augsburg II, gelang den Unterallgäuerinnen ein Punktgewinn.

Wie schon im Hinspiel, als der FC Loppenhausen beim 1:1 die Augsburgerinnen ärgerte und sich einen Punkt erkämpfte, erwies sich das Team auch diesmal als unangenehm für die ambitionierten Augsburgerinnen. Allerdings war der Punktgewinn durchaus glücklich.

Augsburg bestimmte von Beginn an das Spiel

Denn die Gastgeberinnen übernahmen vom Anpfiff weg die Initiative und drängten die ersatzgeschwächten Loppenhauserinnen in die Defensive. Es war noch keine Viertelstunde gespielt, da belohnte sich Augsburg bereits mit dem Führungstreffer. Sabrina Eder staubte zum 1:0 ab. Schwaben drückte weiter, doch der zweite Treffer gelang nicht. So war es ein Eckball, der Loppenhausen zurück ins Spiel brachte: Nach der ersten Abwehr zog Katharina Lutzenberger aus dem Rückraum ab und traf aus der Distanz zum 1:1-Ausgleich.

Am Spielgeschehen änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts. Der TSV Schwaben Augsburg II rannte an, der FC Loppenhausen mauerte weiter. Die Gastgeberinnen erspielten sich zwar zahlreiche Chancen, doch Loppenhausen verteidigte leidenschaftlich. Bestes Beispiel: Selbst Torjägerin Sarah Höbel klärte einmal per Kopf im eigenen Strafraum. Außerdem ließen das Aluminium, eine starke Leistung von FCL-Torhüterin Anna Landsperger und die eine oder andere für Loppenhausen glückliche Schiedsrichterentscheidung den FC Loppenhausen das Unentschieden über die Zeit bringen. (jup)

FC Loppenhausen Landsperger, Dirnagel, Mayr, Matzka, Seitz, Büchele L., Nusser, Höbel, Lutzenberger (63. Binder), Zaunberger (46. Herzog), Bucher (28. Rampp), Schwegle

Tore 1:0 Sabrina Eder (14.), 1:1 Katharina Lutzenberger (33.)

Schiedsrichter Max Hefele

Zuschauer 20