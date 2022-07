Wie zwei Allgäuerinnen die EM-Chancen der DFB-Elf einschätzen

Plus Im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft treffen die deutschen Frauen am Donnerstag auf Österreich. Sonja Lux und Verena Wieder sind optimistisch.

Drei Siege, kein Gegentor: Die Vorrunde der deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft in England war bereits beeindruckend. Am Donnerstagabend gilt es nun: Im Viertelfinale treffen die DFB-Frauen auf Österreich (21 Uhr/ARD). Zwei Allgäuer Fußballerinnen erklären, warum Deutschland das Halbfinale erreichen wird.