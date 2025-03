Frauen-BOL: FC Loppenhausen startet in die Rückrunde

Fast schon traditionell durchwachsen verlief die Vorbereitungsphase auf die Rückrunde der Frauen des FC Loppenhausen. Durch Krankheit, Faschingsaktivitäten sowie Verletzungen konnte Trainer Alexander Ernst nur selten mit dem gesamten Kader arbeiten. Zumindest bot das die Gelegenheit, dass Juniorinnenspielerinnen bereits Erfahrungen im Seniorinnenbereich sammeln durften. Insgesamt konnte das Team nur zwei Testspiele gegen Bellenberg und Blonhofen absolvieren. Diese konnten immerhin beide deutlich gewonnen werden.

Lange konnte man in der Hinrunde an der Tabellenspitze mithalten, erst gegen Ende musste man etwas Federn lassen und überwinterte mit 14 Punkten auf Platz vier. Auffällig war, dass sich der FCL gerade gegen die vermeintlich schwächeren Gegner schwertat. Zum Auftakt in das Fußballjahr 2025 trifft Loppenhausen zum Landkreisderby auf den TSV Ottobeuren. Die Gastgeberinnen haben nur einen Zähler weniger auf dem Konto und starten mit Carina Pelzl als neue Trainerin in die Rückrunde.

Personell muss Coach Ernst verletzungsbedingt länger auf Julia Butzmann, Laura Matzka sowie Julia Prestele verzichten. Sabrina Wilhelm fällt ebenso aus, Leonie Büchele steht aufgrund ihres Auslandsaufenthalts ebenfalls die gesamte Rückrunde nicht zur Verfügung. Mit Katharina Schmid kehrt aber eine Spielerin nach ihrer Pause in den Kader zurück. Gegen Ottobeuren fehlen zudem Lara Schnitzler und Hannah Binder.

Was den FC Loppenhausen beim TSV Ottobeuren erwartet, ist schwer einzuschätzen, da es sich bei dieser Begegnung noch um ein Spiel aus der Hinrunde handelt. Beide Teams treffen also zum ersten Mal in dieser Saison aufeinander. In der vorangegangenen Spielzeit gewann Ottobeuren beide Begegnungen mit 2:0. (jup)