Allgäuer Teams starten in die Pokalsaison

Am Wochenende steht die erste Runde im Kreispokal an - mit Paarungen, die durchaus interessant sind. Der SV Schöneberg ist dagegen schon rausgeflogen.

Den Auftakt machten der TSV Oberbeuren und der SV Schöneberg: Die beiden Mannschaften standen sich bereits am Mittwochabend im Spiel der ersten Runde um den Allgäuer Kreispokal gegenüber.

Für den SV Schöneberg ist der Pokalwettbewerb bereits beendet: Der Kreisklassist musste sich am Mittwochabend im vorgezogenen Spiel der ersten Runde dem Kreisligisten TSV Oberbeuren knapp mit 1:2 geschlagen geben. Die frühe Führung durch Dominik Zellhuber (7.) reichte den Schönebergern nicht zur Überraschung. Oberbeurens Johannes Koller drehte mit zwei Toren (37., 86.) die Partie und schoss so sein Team in die zweite Runde.

Erstes Pflichtspiel für die SG Breitenbrunn/Loppenhausen

Am Wochenende nun ziehen die übrigen Mannschaften, die sich für den Pokalwettbewerb angemeldet hatten, nach. Am Freitagabend etwa absolviert die neu gegründete Spielgemeinschaft SG Breitenbrunn/Loppenhausenihr erstes Pflichtspiel. Gegner um 19 Uhr in Breitenbrunn ist der BSC Memmingen.

Am Sonntag finden die meisten Spiele der ersten Runde statt. Hier gibt es einige interessante Begegnungen. So empfängt der Kreisligist SV Oberegg den Bezirksligisten FC Oberstdorf (So., 15 Uhr). Die Ligakonkurrenten des SV Oberegg müssen auswärts ran. So spielt der TSV Kirchheim beim TSV Ruderatshofen, der TSV Mindelheim beim TSV Lengenwang und der TSV Kammlach beim TSV Sulzberg. Ein Highlight wird das Lokalderby in Tussenhausen sein: Hier empfängt der A-Klassist SV Tussenhausen am Sonntag um 16 Uhr den Kreisklassisten TSV Zaisertshofen.

