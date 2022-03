Allgäus Fußball-Boss tritt wieder an

Plus Karl Heinz Giegerich kandidiert zum zweiten und letzten Mal als Kreisvorsitzender im Allgäu. Wie der 63-Jährige über die dringendsten Aufgaben des BFV denkt.

Karl Heinz Giegerich sitzt beim Gesprächstermin auf der Terrasse eines Hotels in Oberstaufen. Das Bergpanorama hinterlässt einen grandiosen Eindruck. Während der Allgäuer Kreisvorsitzende des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) seinen Blick schweifen lässt, erzählt er eine Anekdote über den Amateursport und die Gesellschaft.