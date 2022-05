Fußball

vor 55 Min.

Auf den TSV Mindelheim warten heiße Wochen

Die heiße Saisonphase beginnt nun für den TSV Mindelheim. In den noch ausstehenden vier Spielen treffen Riccardo Schulz und Co. ausnahmslos auf Mannschaften der direkten Tabellennachbarschaft. Am Mittwochabend sind die Mindelheimer in Haunstetten zu Gast.

Plus Der Punktgewinn gegen den Meister in spe war schön und gut. Nun aber kommen die wichtigen Spiele. In der Kreisklasse kann der FC Buchloe vorzeitig sein Meisterstück machen.

Von Axel Schmidt

Langsam aber sicher gewinnen die Fußballtabellen im Unterallgäu wieder an Aussagekraft. Wenn diese „Englische Woche“ beendet ist, dann ist der größte Teil der noch ausstehenden Partien in den einzelnen Ligen nachgeholt. Für den Saisonendspurt bedeutet dies, dass die Vereine wissen, wohin die Reise gehen könnte. In manchen Fällen herrscht bereits Klarheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen