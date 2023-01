Bayernfans verabschieden ein Urgestein aus dem Vostand

Plus Bei der Generalversammlung der Bayernfreunde ’95 Unterallgäu herrschen Wehmut und Dankbarkeit: Für ein Mitglied, das über zwei Jahrzehnte im Vorstand mitwirkte.

Sind die Boom-Zeiten im Profifußball langsam vorbei? Oder hat die Corona-Pandemie einfach nur ihre Spuren hinterlassen? Diese Frage stellen sie sich bei den Bayernfreunden ’95 Hasberg, einem der größten Fanklubs des FC Bayern München. 1445 Mitglieder zählt der Verein mittlerweile – und doch gebe es hin und wieder Probleme, den Fanbus zu Spielen in die Allianz Arena voll zu kriegen.