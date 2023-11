Dämpfer zur Winterpause: SG Kirchdorf/Rammingen verliert im Spiel der Woche

Plus Die SG Kirchdorf/Rammingen verpasst durch eine Heimniederlage gegen den FSV Lamerdingen den Sprung auf Platz eins in der Kreisklasse Allgäu 2. Dennoch ist man bei der Spielgemeinschaft mit der Vorrunde zufrieden.

Mit der zweiten Saisonniederlage verpasste die SG Kirchdorf/ Rammingen im letzten Spiel vor der Winterpause knapp die Herbstmeisterschaft. Im Heimspiel gegen den FSV Lamerdingen gehörte nämlich insbesondere die erste Hälfte eindeutig den Gästen, die auch verdient in Führung gingen.

Im zweiten Abschnitt war die Spielgemeinschaft dann wesentlich besser, konnte die Partie aber nicht drehen und fing sich in der Nachspielzeit noch den zweiten Treffer ein.