Das Fußballjahr 2024 im Unterallgäu: ein Rückblick

Nun ist auch die Fußball-Bezirksliga in der Winterpause - und damit die Gelegenheit gegeben, auf das zurückliegende Fußballjahr im Unterallgäu zu blicken. Das hatte es nämlich in sich, in sportlicher Hinsicht, wie auch neben dem Platz.

Rückrunde 2023/24 Eigentlich war der SV Oberegg zur Winterpause 2023/24 schon fast abgestiegen. Gerade einmal 15 Punkte hatte die Mannschaft in der Kreisliga geholt und lag auf Rang zwölf. Für Spielertrainer Christian Faulstich, der zum SVO-Inventar gehört und die Mannschaft erst im Sommer übernommen hatte, war es ein schwieriger Start ins Trainergeschäft. Doch der Stürmer konnte das Ruder herumreißen und legte mit seiner Mannschaft eine beeindruckende Rückrunde hin: Mit 21 Punkten aus elf Spielen sprang am Ende gar Platz sechs dabei heraus. Man mag sich kaum vorstellen, wo der SV Oberegg gelandet wäre, wenn es von Beginn an so gelaufen wäre.

Wobei: In der neuen Saison kann man genau das. Denn der SV Oberegg geht als Tabellenzweiter in die Winterpause. Der Rückstand auf den Tabellenführer FC Heimertingen beträgt nur vier Punkte. „Wir haben an ein paar Stellschrauben gedreht“, sagt Faulstich gerne, wenn man ihn nach dem Erfolgsgeheimnis befragt. Zwei dieser Schräubchen dürften auf die Namen Sebastian Huber und Elias Maurus hören. Das Sturmduo steht in der Torjägerliste der Kreisliga auf den Plätzen eins und drei. Huber kommt auf 14 Treffer, Maurus hat bislang zehn Tore erzielt.

Gespenstisch sah es beim SV Tussenhausen nach dem Juni-Hochwasser auf dem Sportgelände aus.

Hochwasser Im Saisonendspurt wurde es für einige Fußballvereine dramatisch. Nicht etwa wegen eines drohenden Abstiegs. Vielmehr sorgte das Juni-Hochwasser bei vielen Klubs für vollgelaufene Keller von Vereinsheimen, für überschwemmte Sportplätze und nicht zuletzt für hohe finanzielle Schäden. Vor dem Hintergrund der dramatischen Entwicklungen gab der Bayerische Fußballverband (BFV) nicht das allerbeste Bild ab, als er die Durchführung des letzten Spieltags als oberstes Gebot verlangte. Der Fußballkreis Allgäu sah dies unbürokratischer. So wurden Spiele des letzten Spieltags im Kreis Allgäu, sofern sie für die Abschlusstabelle keine Relevanz bei Auf- und Abstiegsentscheidungen hatten, ohne notwendige Nachspieltermine abgesetzt. Ebenso fiel die Relegation auf Kreisebene aus, was die Vizemeister freute: Sie stiegen ohne Entscheidungsspiel auf.

Jubel in Kammlach: Der TSV ist Kreisliga-Meister und steigt damit in die Bezirksliga auf. Ein Punkt beim TSV Legau hätte gereicht, am Ende jubelte das Team des scheidenden Trainers Roland Zellhuber über einen deutlichen 4:1-Sieg.

Aufsteiger Getoppt wurde die Oberegger Aufholjagd in der Vorsaison jedoch vom Doppelaufstieg des TSV Kammlach und des FC Bad Wörishofen. Während sich die Kammlacher unter Trainer Roland Zellhuber mit dem Meistertitel endlich dafür belohnten, dass sie jahrelang immer um den Aufstieg mitspielten, gelang dem FC Bad Wörishofen unter Trainer Thomas Hartmann der Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga. Dank der Konstellation in der Landesliga und der Auslosung der Relegationsspiele genügte den Bad Wörishofern nur ein Aufstiegsspiel, um nach 20 Jahren wieder in die Bezirksliga zurückzukehren. In Haldenwang wurde der TV Weitnau vor 900 Fans mit 3:1 besiegt und so der Aufstieg perfekt gemacht.

Ebenfalls nach 20 Jahren kehrte im Sommer der SV Oberrieden in die Kreisliga zurück. Unter der Regie von Spielertrainer Florian Huber marschierten die Oberrieder durch die Kreisklasse Allgäu 2 und krönten eine beeindruckende Spielzeit mit dem vorzeitigen Meistertitel. Das Timing hätte nicht besser sein können: Der Aufstieg fiel mit dem 75-jährigen Vereinsjubiläum zusammen. Das sorgte außerdem für einen fußballerischen Leckerbissen in der Sommerpause. Denn mit der U19 des FC Augsburg kam eine hochkarätige Mannschaft zu einem Benefizspiel gegen eine VG-Auswahl nach Oberrieden. Die Augsburger gewannen diese Partie souverän mit 7:1, das schönste Tor des Tages aber erzielte der damalige Spielertrainer des SC Unterrieden, Roland Wohnlich, mit einem Fernschuss in den Torwinkel für die VG-Auswahl.

Meister der B-Klasse Allgäu 1 wurde auf den letzten Drücker der TSV Markt Wald vor der SG Jengen/Waal II. Damit kehren die Markt Walder wieder zurück in die A-Klasse Allgäu 2.

Kuriose Meisterfrage Ebenfalls aufgestiegen sind die beiden A-Klassisten SV Bedernau und SV Schlingen. Doch wer stieg nun als Meister auf und wer als Zweiter? Diese Frage wurde auf der Spielgruppentagung vor der neuen Saison praktisch beantwortet, als dem SV Schlingen die Meisterurkunde überreicht wurde. Allerdings fälschlicherweise, wie Spielgruppenleiter Polykarp Platzer später zugab. Hintergrund war das chaotische Saisonfinale, das dem Juni-Hochwasser vielerorts zum Opfer fiel. So auch in der A-Klasse Allgäu 2. Am letzten Spieltag hätten sich der SV Bedernau und der SV Schlingen - beide zu diesem Zeitpunkt punktgleich - gegenübergestanden. Ein echtes Finale also.

Die BFV-Urkunde weist den SV Schlingen als Meister der A-Klasse Allgäu 2 der Saison 2023/24 aus.

Doch wegen des Hochwassers wurde nichts daraus. Den möglichen Nachholtermin sagte der SV Schlingen ab, sodass der SV Bedernau trotz der Niederlage im Hinspiel als Erster und damit Meister geführt wird. Mittlerweile haben auch die Bedernauer ihre Meisterurkunde erhalten, sodass auf dem sprichwörtlichen Papier zwei Meister aus der A-Klasse Allgäu 2 im Sommer 2024 Meister wurden.

Mit einem halben Jahr Verspätung erhielt der SV Bedernau im November 2024 die Meisterurkunde des BFV.

Absteiger Der TSV Kirchheim musste im Sommer aus der Kreisliga absteigen, steht aber mittlerweile unter Trainer Karl Kögel in der Kreisklasse wieder gestärkt da. Aktuell liegen die Kirchheimer auf Rang zwei, haben also den Wiederaufstieg durchaus im Blick. Ebenfalls eine Klasse tiefer ging es für die beiden Kreisklassisten SC Unterrieden und SG Breitenbrunn/Loppenhausen. Im Sommer wechselte Christian Landsperger dann von der Spielgemeinschaft zum SC Unterrieden und trat die Nachfolge von Spielertrainer Roland Wohnlich an. Mit Erfolg: Der SC Unterrieden steht nach 14 Spielen auf Rang eins. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Aber mit Teamgeist und dem Spaß am Hobby kann man viel erreichen“, sagt Landsperger.

Rückzieher Eigentlich hatte man in Türkheim gehofft, dass nach der schwachen Kreisklassen-Saison 23/24 und Rang zwölf alles besser wird. Von der SG Kirchdorf/Rammingen wurde Erfolgstrainer Ralf Kleinsteuber, der eigentlich pausieren wollte, erfolgreich angeworben. Doch noch in der Vorbereitung auf die neue Saison warf dieser das Handtuch. Zu viele Abgänge, zu wenige Spieler im Trainingsbetrieb, das war nicht das, was sich Kleinsteuber vorstellte. Und es wurde noch schlimmer: Denn nur wenige Tage nach Kleinsteubers Abschied meldete sich der SV Salamander Türkheim, einstmals ruhmreicher Landesligist, mit seiner ersten Mannschaft aus der Kreisklasse ab. Zur neuen Saison starteten die Türkheimer nun ganz unten, in der B-Klasse Allgäu 1. Aktuell sieht es nicht nach einer schnellen Rückkehr aus. Zur Winterpause belegen die Türkheimer in der von vielen Reservemannschaften geprägten Liga den letzten Platz.

Seine Amtszeit beim SV Salamander Türkheim war recht kurz: Noch in der Vorbereitung auf die neue Saison warf Trainer Ralf Kleinsteuber das Handtuch.

Vorrunde 2024/25 In der Bezirksliga ging es für die beiden Aufsteiger aus dem Unterallgäu darum, sich zu akklimatisieren. Das gelang dem TSV Kammlach und dem FC Bad Wörishofen recht ordentlich, auch wenn beide Mannschaften in der hinteren Tabellenhälfte zu finden sind. Die individuelle Klasse, die manche Vereine aufbieten können, sind eben doch in vielen Fallen der entscheidende Unterschied. „Ein Robin Volland vom FC Thalhofen oder ein Christian Kreuzer vom SSV Niedersonthofen sind einfach eiskalt vor dem Tor. Die brauchen nur ein bisschen Luft, dann schepperts“, sagt Manuel Neß, Trainer des TSV Kammlach.

Nach dem Aufstieg gehen der TSV Kammlach (gelb-schwarze Trikots) und der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) gemeinsam in der Bezirksliga auf Punktejagd.

Dennoch kann er mit der Bezirksliga-Premiere des TSV Kammlach bislang zufrieden sein. Mit 20 Punkten überwintert seine Elf auf Platz elf - und damit vor der Abstiegszone. Auch Thomas Hartmann blickt keineswegs enttäuscht auf die Vorrunde zurück. „Ich bin zufrieden. Die Jungs spielen einen tollen Fußball, müssen sich halt noch öfter belohnen für den Aufwand, den sie betreiben“, sagt er. Mit neun Unentschieden - von denen die Kneippstädter bei sieben Partien immer geführt hatten - sind die Kneippstädter der Remis-König der Liga. Mit 21 Punkten belegt der FCW zur Winterpause den zehnten Platz.

In der Kreisliga Allgäu Nord stehen der TSV Mindelheim (4.) und der SV Oberegg (2.) in Schlagdistanz zum Tabellenführer FC Heimertingen. Gut möglich, dass es am 18. Mai im kommenden Jahr in Oberegg zum „Derby um einen Aufstiegsplatz“ geht. Der SV Oberrieden hat sich als Aufsteiger nach anfänglichen Problemen gut gemacht und steht zur Winterpause mit 21 Punkten auf Rang acht. Sorgen macht derzeit nur die SG Amberg/Wiedergeltingen, die nach einem guten Saisonstart mittlerweile in die Abstiegszone durchgereicht wurde und nun Vorletzter ist.

In der Kreisklasse Allgäu 2 hat der TSV Zaisertshofen (grau-rote Trikots) zur Winterpause die Nase vorn. Der TSV Kirchheim (blaue Trikots) liegt in Lauerstellung.

In der Kreisklasse Allgäu 2 führt der TSV Zaisertshofen die Tabelle für einige etwas überraschend an. Dahinter liegen die SG Kirchdorf/Rammingen und der TSV Kirchheim aussichtsreich im Rennen. Im Tabellenkeller stecken der SV Oberegg II und die SpVgg Kaufbeuren II. Für beide ist das rettende Ufer schon einigermaßen weit weg.

In der A-Klasse Allgäu 2 stehen der SC Unterrieden und der TSV Mittelneufnach auf den ersten beiden Plätzen. Die von vielen hochgehandelten Pfaffenhausener sind zwar noch nicht aus dem Aufstiegsrennen. Die Mannschaft von Trainer-Urgestein Herbert Sauter hat aber als Fünfter schon sechs Punkte Rückstand auf den Lokalrivalen aus Unterrieden. Und das trotz der Tore von Sturmtalen Fabian Zenuni. Der führt die Torjägerliste nach 14 Spieltagen mit 19 Treffern an.

In der A-Klasse Allgäu 3 hat der FSV Dirlewang (weiß-blaues Trikot) nach der Vorrunde eine weiße Weste. Ohne Punktverlust stehen die Dirlewanger an der Tabellenspitze.

In der A-Klasse Allgäu 3 wird der FSV Dirlewang seiner Favoritenrolle gerecht. Die Mannschaft von Werner Habigt hat als einzige Mannschaft im Allgäu noch keinen Punkt abgegeben. Der Rückkehr in die Kreisklasse dürften für die Dirlewanger also kaum etwas im Wege stehen.