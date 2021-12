Dem FC Memmingen gelingt ein Transfercoup

Sechs Jahre ist dieses Foto alt. Damals stürmte Dominik Stroh-Engel (am Ball) mit dem SV Darmstadt 98 in der Bundesliga und hatte es damals unter anderem mit Weltmeister Jerome Boateng vom FC Bayern München zu tun. Nun will der 36-jährige Stürmer ab Januar für den FC Memmingen Tore schießen.

Foto: Fredrik von Erichsen, dpa