Der Allgäuer Kreispokal ist eine torreiche Attraktion

Die zweite Runde im Kreispokal ist erneut ein Fest für Fußballfans. Doch nicht alle heimischen Teams kommen in die dritte Runde.

Die erste Runde im Allgäuer Kreispokal war bereits torreich – 6,3 Tore fielen pro Partie. Ähnlich ging es in der zweiten Runde weiter. Auch die eine oder andere Pokalüberraschung gab es wieder.

In 24 Spielen (eine Partie wurde aufgrund des Nicht-Antritts des Gegners für den Gastgeber gewertet) fielen 124 Tore, was auch diesmal einem fanfreundlichen Schnitt von 5,2 Tore pro Partie entsprach.

Gegen den FC Buchloe hat der FC Bad Wörishofen keine Chance

Von den heimischen Vertretern mussten sich jedoch in der zweiten Pokalrunde wieder einige Mannschaften verabschieden. So etwa der FC Bad Wörishofen, der sein Heimspiel gegen den Kreisliga-Aufsteiger FC Buchloe deutlich mit 0:4 verlor. Dominik Zinner (20.) und Patrick Bail (45.) schossen die Buchloer vor der Pause mit 2:0 in Führung. Als dann kurz nach dem Seitenwechsel Manuel Scherers das 3:0 für Buchloe erzielte, war die Partie entschieden. Die rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen allerdings noch einen weiteren Treffer: Murat Pamuk sorgte für den 0:4-Endstand (64.).

Noch deutlicher geriet die Niederlage der SG Kirchdorf/Rammingen gegen den SV Mauerstetten. Dem Kreisligisten unterlag die Spielgemeinschaft, die im Sommer in die Kreisklasse aufgestiegen ist, auf eigenem Platz mit 0:7. Schon zur Pause stand es 0:5 aus Sicht der SG. Ebenfalls ausgeschieden sind der SV Schlingen (1:4 in Hirschzell) und der TSV Zaisertshofen (0:2 bei Türkiyemspor Mindelheim). Für die Mindelheimer war dabei Spielertrainer Taner Coskun mit einem Doppelpack (34., 40.) erfolgreich.

Türkiyemspor Mindelheim und Mattsies schalten höherklassige Gegner aus

Neben A-Klassist Türkiyemspor Mindelheim zog auch dessen Ligarivale SV Mattsies in die dritte Pokalrunde ein. Die Mattsieser besiegten die klassenhöhere SG Sontheim/Westerheim knapp mit 2:1.

Ebenfalls eine Runde weiter ist die neue Spielgemeinschaft SG Breitenbrunn/Loppenhausen. Sie gewann vor 80 Zuschauern in Breitenbrunn gegen den SC Eppishausen mit 4:2. Die 1:0-Führung durch Manuel Nußer (38.) konnte Korbinian Schneider in der zweiten Halbzeit ausgleichen (55.). Doch dann sorgte die Heimelf mit drei Toren binnen acht Minuten durch Sebastian Huber und Julian Ostler (2) für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer von Fabian Schuster zum 2:4 kam zu spät (88.) und bedeutete den Endstand.

TSV Kammlach bezwingt Ligakonkurrenten deutlich

Souverän haben sich auch der TSV Kammlach und der FSV Dirlewang für die dritte Pokalrunde qualifiziert. Beiden Teams gelang ein 4:1-Sieg. Die Kammlacher bezwangen im Heimspiel den Kreisliga-Konkurrenten TSV Oberbeuren dank der Tore von Manuel Funk, Fabian Reth (2) und Rafael Freiberger. Der FSV Dirlewang ließ durch die Treffer von Luca Hohenleitner, Patrick Simml (2) und Tobias Frey nichts anbrennen.

Die nächste Pokalrunde wird am kommenden Mittwoch, 27. Juli, um 18.30 Uhr ausgespielt. Die Paarungen stehen noch nicht fest.

Die Ergebnisse der 2. Runde:

Wertach – Oberstdorf 0:3

Ronsberg – Kaufbeuren 0:10

Seifriedsberg – Niedersonthofen 5:0

Eggenthal – Dirlewang 1:4

Bad Wörishofen – Buchloe 0:4

Buching/Trauchgau – FC Füssen (SG) 2:0

Oy/Nesselwang – Heiligkreuz 0:1

Blaichach – Heising 3:2

Buchenberg – Dietmannsried 3:1

Buxheim – Egg a. d. Günz 1:2

Schwangau – Roßhaupten 0:6

Pfronten – Seeg/Hopferau/Eisen. 1:4

Betzigau/Wild. – Weitnau 1:10

Kammlach – Oberbeuren 4:1

Rieden a. F. – Türk. Füssen 5:7 n. E.

Ruderatshofen – Neugablonz 0:4

Lengenwang – Thingau 5:3 n. E.

Irsee – Pforzen 3:4

Hawangen – Ungerhausen 2:0

Kirchdorf/Ramm. – Mauerstetten 0:7

Türk. Mindelheim – Zaisertshofen 2:0

Breitenbrunn/Lopp. – Eppishausen 4:2

Hirschzell – Schlingen 4:1

Mattsies – Sontheim/Westerheim 2:1

Inter. Memmingen – Lachen 2:9