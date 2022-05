Der Bad Wörishofen bringt etwas Spannung zurück

In der Kreisklasse Allgäu 2 stolpert der FSV Lamerdingen in der Kneippstadt. Damit ist das Rennen um Platz zwei wieder offen.

Der Nachholspieltag hat der Kreisklasse Allgäu 2 wieder etwas Spannung geschenkt.

Kreisklasse 2 Der FC Bad Wörishofen hat den Kampf um Platz zwei in der Kreisklasse Allgäu 2 wieder spannend gemacht. Fünf Spieltage vor Schluss hat der FSV Lamerdingen nun nur noch drei Punkte Vorsprung auf die SG Amberg/Wiedergeltingen.

Bad Wörishofen – Lamerdingen 1:1

Tore 1:0 Maximilian Gast (72.), 1:1 Dennis Wüster (80.) Rot Christoph Natterer (Lamerdingen, 89.), grobes Foulspiel Zuschauer 50 Schiedsrichter Markus Heider

Viel hat nicht gefehlt und der Tabellenzweite aus Lamerdingen wäre ohne Punkt nach Hause gefahren. Doch nach dem Führungstreffer durch eine Energieleistung von Torjäger Maximilian Gast agierten die Platzherren etwas zu sorglos und ließen einen Konter zu, den Dennis Wüster gekonnt abschloss. Während der FCW in der ersten Hälfte dominierte, deuteten die Gäste nach der Pause an, dass sie zurück in die Kreisliga wollen. Unrühmlicher Schlusspunkt war die Rote Karte für Christoph Natterer nach einem Frustfoul an Maximilian Gast.

Türk. Mindelheim – Dirlewang 0:3

Tore 0:1 Christoph Gallert (10.), 0:2 Ralf Olbrich (54.), 0:3 Patrick Simml (86.) Gelb-Rot Ilir Hajra (Türkiyemspor, 82.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Burhan Secgin

Der FSV Dirlewang hat sich mit dem ungefährdeten Sieg beim Tabellenletzten ein kleines Punktepolster auf die Abstiegszone erspielt. Nach der frühen Führung durch Gallert dauerte es zwar bis zur 54. Minute, ehe Olbrich das zweite Dirlewanger Tor nachlegte. Nach dem Platzverweis gegen die Heimelf war der Sieg dann aber nicht mehr in Gefahr und wurde durch Simml auch noch auf 3:0 erhöht.

In der A-Klasse 2 macht Breitenbrunn früh alles klar

A-Klasse 2 Der SV Breitenbrunn macht dank des klaren Heimsiegs gegen den FSV Lamerdingen II in der Tabelle einen kleinen Sprung und ist nun Sechster.

Breitenbrunn – Lamerdingen II 4:0

Tore 1:0 Jakob Dilba (27.), 2:0 Sebastian Huber (32.), 3:0 Markus Satzger (40., FE), 4:0 Sebastian Huber (45.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Maik Seemann

Die Partie war bereits zur Halbzeit entschieden. Binnen 18 Minuten erzielte Breitenbrunn vier Tore und sorgte so für eine beruhigende Führung. Im zweiten Durchgang fielen keine Treffer mehr, sodass es beim 4:0 blieb.