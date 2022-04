Fußball

vor 51 Min.

Der FC Bayern der A-Klasse heißt SG Kirchdorf/Rammingen

Ein gewohntes Bild in der A-Klasse Allgäu 2: Die SG Kirchdorf/Rammingen bejubelt einen Sieg. Bislang ist der Tabellenführer noch ungeschlagen – und kann am Sonntag im besten Fall die Meisterschaft klarmachen.

Plus Meister bereits sechs Spieltage vor Saisonschluss? Die SG Kirchdorf/Rammingen ist auf dem besten Weg dahin. In der Bezirksliga trifft der TSV Mindelheim auf den Titelanwärter.

Von Axel Schmidt

Diese Rolle kennen sie nur zu gut: Wie so oft in dieser Bezirksligasaison ist der TSV Mindelheim im Heimspiel am Samstag der Außenseiter. Gegner ist diesmal der unangefochtene Tabellenführer. In der Kreisliga hat der TSV Kammlach ebenfalls den Spitzenreiter zu Gast. Und in der A-Klasse Allgäu 2 könnten bereits die Sektkorken knallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen