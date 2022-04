Fußball

vor 59 Min.

Der FC Buchloe macht im Derby früh alles klar

Plus Im Spitzenspiel der Kreisklasse gewinnt der Tabellenführer bei der SG Amberg/Wiedergeltingen und hat nun 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Von Axel Schmidt

Es war der Nachholspieltag der Favoritensiege in der Kreisklasse Allgäu 2 und der A-Klasse Allgäu 2. Das Spitzenspiel in der Kreisklasse entschied Tabellenführer FC Buchloe dank zweier Tore von Stürmer Patrick Zinner für sich und kann damit wohl schon die Meisterfeier planen. Auch der SV Oberrieden wurde in Bedernau seiner Favoritenrolle zwar unspektakulär, aber erfolgreich gerecht. Im Tabellenkeller holte der SV Mattsies mit einem 2:1-Sieg in Jengen drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. In der A-Klasse 2 feierte der SV Breitenbrunn einen Last-Minute-Sieg im Derby gegen den SV Salgen/Bronnen. Der SC Eppishausen schoss den FSV Lamerdingen II mit 7:3 ab. Die Partie zwischen dem FC 98 Auerbach/Stetten und Türkiyemspor Mindelheim II fiel aus, da die Gäste aus Mindelheim nicht antraten.

