Der FC Memmingen startet in die Vorbereitung

Fußball-Regionalligist FC Memmingen beginnt am Montag mit der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Dabei gibt der neue Trainer Fabian Adelmann seinen Einstand, genauso wie der prominente Winter-Neuzugang Dominik Stroh-Engel. Memmingens Sportlicher Leiter Thomas Reinhardt geht davon aus, dass der Memminger Kader nahezu in voller Stärke anwesend sein wird. Das heißt, auch die Langzeitverletzten Altin Maxhuni und Torhüter Mustafa Özhitay wollen wieder mit von der Partie sein.