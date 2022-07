Der SV Mattsies ist im Kreispokal eine Runde weiter

Im Duell mit dem Kreisklassisten FSV Dirlewang behält der A-Klassist die Oberhand.Damit sind in der vierten Runde nur noch zwei heimische Teams vertreten.

Da war es nur noch einer: In der dritten Runde des Kreispokals Allgäu mussten mit dem TSV Kammlach, FSV Dirlewang und Türkiyemspor Mindelheim weitere Vereine aus der Region die Segel streichen. Eine Runde weiter ist dagegen der SV Mattsies.

TSV Kammlach - SV Egg 0:2

Aus dem Duell Kreisligist gegen Bezirksligist wurde letztlich nichts. Weil der TSV Kammlach so kurz vor dem Saisonstart seine Stammspieler schonen wollte, ließ Trainer Roland Zellhuber zum Großteil die Reservemannschaft antreten. Sein Vorhaben teilte er vor der Partie auch dem SV Egg mit, der daraufhin ebenfalls seine zweite Mannschaft schickte.

Die Partie war eine gute Viertelstunde alt, da sorgte Paul Nadler für die Gäste-Führung (18.). Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Bruno da Rocha Coval den 2:0 für den SV Egg (43.). In der zweiten Halbzeit wechselten die Gäste munter durch, weitere Tor bekamen die rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer in Kammlach nicht zu sehen. Damit ist das Pokal-Abenteuer des TSV Kammlach beendet und das Team von Trainer Roland Zellhuber kann sich nun voll auf den spannenden Kreisliga-Auftakt konzentrieren. Am Freitag, 5. August, wir die neue Saison nämlich mit dem Derby zwischen dem TSV Mindelheim und dem TSV Kammlach eröffnet.

SV Mattsies - FSV Dirlewang 3:2

In der abgelaufenen Spielzeit standen sich die beiden Mannschaften noch in der Kreisklasse Allgäu 2 gegenüber. Doch nach dem Abstieg des SV Mattsies hieß es nun: A-Klassist gegen Kreisklassist.

Trotzdem waren die Hausherren mit den Gästen auf Augenhöhe. Mehr noch: Die Mattsieser zogen durch einen 3:2-Sieg in die vierte Runde ein. Caue dos Santos Sierra brachte den SV Mattsies nach einer guten Viertelstunde in Führung (16.), doch Dirlewangs Luca Hohenleitner glich nur sieben Minuten später zum 1:1 aus. Noch vor dem Seitenwechsel war es Michael Schropp, der den SV Mattsies erneut in Führung schoss. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselten beide Mannschaften gehörig durch, was wohl für etwas Unordnung sorgte. Denn in der 55. Minute unterlief Mattsies’ Christian Mayr ein Eigentor zum 2:2-Ausgleich. Allerdings währte der Frust darüber nicht lange, denn nur neun Minuten später erzielte Sebastian Steppich das 3:2 für die Gastgeber. Dabei blieb es am Ende vor rund 60 Fans, was den SV Mattsies in die vierte Pokalrunde brachte.

Türkiyemspor Mindelheim - ASV Hirschzell 3:4 n. E.

Es war ein sportliches Wiedersehen mit den Ex-Kollegen für Mindelheims neuen Spielertrainer Taner Coskun. 50 Fans sahen dabei in der regulären Spielzeit keine Tore, sodass das Elfmeterschießen entscheiden musste.

Hierbei hatten die Gäste aus Hirchzell die besseren Nerven. Während bei den Mindelheimern nur Tayfun Salkut, Kenan Ünal und Marco Schmitt trafen, waren für Hirschzell Michael Prestele, Alessio Laupe, Robin Stamm und Leandro Lauppe erfolgreich.

Somit haben sich in der dritten Runde nahezu alle Vereine aus der Region aus dem Kreispokal verabschiedet. Einzig der SV Mattsies hält noch die Fahnen hoch und steht ebenso in der vierten Runde wie die SG Breitenbrunn/Loppenhausen.

Die Spielgemeinschaft hatte ein Freilos für die dritte Runde. Gegen wen die qualifizierten Mannschaften am kommenden Mittwoch im Viertelfinale antreten müssen, steht noch nicht fest.

Die Ergebnisse der dritten Runde:

Neugablonz – Kaufbeuren 1:3

Seeg-Hopf.-Eis. – Buching/Trauchgau 4:2

Seifriedsberg – Oberstdorf 1:5

Heiligkreuz – Buchenberg verl.

Kammlach – Egg a. d. Günz 0:2

Lengenwang – Türk. Füssen 1:2

Pforzen – Buchloe 1:4

Roßhaupten – Mauerstetten 0:7

Blaichach – Weitnau 6:0

Mattsies – Dirlewang 3:2

Hawangen – Lachen 8:7 n. E.

Türk. Mindelheim – Hirschzell 3:4 n. E.