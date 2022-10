Fußball

08:05 Uhr

Der SV Oberegg geht optimistisch in das Derby beim TSV Mindelheim

Manuel Neß steht mit dem SV Oberegg in der Kreisliga Mitte ganz ordentlich da. Allerdings müsse seine Mannschaft ihre Torchancen besser nutzen. Am Samstag beim Derby in Mindelheim könnte dann etwas Zählbares für den SVO herausspringen.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Als der Schiedsrichter am Mittwochabend das Nachholspiel in der Kreisliga zwischen dem TSV Mindelheim und dem SV Mauerstetten abgepfiffen hat, ließ sich Obereggs Trainer Manuel Neß eine kleine Kampfansage entlocken: „Mindelheim ist schlagbar“, sagte er, nachdem er das 2:2 von der Tribüne aus verfolgt hatte. Wie genau, darüber bewahrte er jedoch vorerst Stillschweigen.

