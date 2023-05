Fußball

vor 34 Min.

Der SV Oberegg und Manuel Neß gehen zum Saisonende getrennte Wege

Plus Das Kreisliga-Derby zwischen dem SV Oberegg und dem TSV Mindelheim wird zur Abschiedstour der Trainer. In der A-Klasse 2 könnte ein Team bereits die Meisterschaft feiern.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Es ist das Wochenende, an dem im Unterallgäu die erste Entscheidung um die Meisterschaft fallen könnte: In der A-Klasse Allgäu 2 treffen Verfolger FC 98 Auerbach/ Stetten und Spitzenreiter SG Breitenbrunn/Loppenhausen am Samstag aufeinander.

Derweil gibt es eine weitere Trainermeldung aus der Kreisliga: Manuel Neß wird den SV Oberegg am Saisonende verlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen