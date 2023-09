Der SV Oberrieden spielt für seinen verletzten Trainer

Die Nachricht kam für das Team des SV Oberrieden überraschend: Spielertrainer Florian Huber verletzt sich bei einem Fahrradsturz und fällt lange aus.

Die beiden Topteams der Kreisklasse Allgäu 2 haben ihre Hausaufgaben vor ihrem Duell gemacht: Die SG Kirchdorf/Rammingen gewann auch das fünfte Saisonspiel (4:2 in Jengen) und empfängt so am Freitag als Tabellenführer den SV Oberrieden. Der ebenfalls noch ungeschlagene Tabellenzweite muss einen schweren Schlag verkraften.

Der SVO gewann sein Heimspiel gegen den FC Buchloe ähnlich souverän mit 2:0 und behält so ebenfalls die weiße Weste mit vier Siegen aus vier Spielen (ein Nachholspiel gegen die SpVgg Kaufbeuren II steht noch aus). Gegen Buchloe musste der SVO allerdings kurzfristig auf seinen Spielertrainer Florian Huber verzichten.

Der SVO zeigt gegen Buchloe eine souveräne Leistung

Der 34-Jährige verletzte sich bei einem Fahrradunfall am Samstagabend und fällt auf unbestimmte Zeit aus. „Das war für uns natürlich ein Schock“, sagt Abteilungsleiter Stefan Schalk. Trotzdem habe die Mannschaft gegen Buchloe eine konzentrierte Leistung gezeigt und gehe selbstbewusst in das Topspiel am kommenden Freitag (18.30 Uhr) in Rammingen.

Gegen den FC Buchloe zeigte der SV Oberrieden auch ohne Huber eine gute Leistung. In dieser Szene lag die Führung in der Luft: Kapitän Manuel Schalk (schwarzes Trikot) hatte bereits den Gäste-Keeper (oranges Trikot) ausgespielt, der Torschuss gelang aber nicht mehr. Foto: Robert Prestele

Florian Huber geht es derweil besser: „Ich hoffe, dass ich am Freitag beim Spiel schon wieder zuschauen kann“, sagt er. Die Reaktion seiner Mannschaft auf die Nachricht seines Unfalls habe ihn beeindruckt: „Sie haben gesagt, dass sie auch für mich spielen und gegen Buchloe offenbar eine starke Leistung gezeigt. Vor allem, dass sie zu Null gespielt haben, hat mich gefreut.“

Auf die SVO-Defensive wartet der treffsicherste Stürmer der Liga

Auf die SVO-Defensive wird es wohl auch am Freitag ankommen, wenn es gegen den treffsichersten Stürmer der Liga geht: Tim Rauscher macht nämlich da weiter, wo er in der vergangenen Saison (Torschützenkönig mit 26 Treffern) aufgehört hat. Der Ramminger hat bereits acht Treffer auf dem Konto. Am Sonntag in Jengen war er beim 4:2-Sieg seiner Elf dreimal erfolgreich und avancierte so einmal mehr zum Matchwinner für sein Team und bestätigte die Worte seine Trainer Ralf Kleinsteuber vor der Partie: „Mit ihm haben wir einen Topstürmer, der uns immer wieder Punkte beschert.“

Die Spiele vom Sonntagabend:

A-Klasse Allgäu 2

SC Eppishausen – SV Mattsies 3:1

Tore 0:1 Marco Kaiser (1.), 1:1 Alexander Schletgauer (27.), 2:1 Fabian Gumpinger (30.), 3:1 Florian Frey (87.) Gelb-Rot Lukas Wiblishauser (Eppishausen, 83.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Fidan Yilmaz

A-Klasse Allgäu 3

SV Egg II – SV Oberegg II 1:2

Tore 1:0 Daniel Haseidl (42., FE), 1:1 Michael Sturm (47.), 1:2 Sebastian Huber (65.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Rudolf Dreyer