Der SV Schlingen verteidigt Rang eins mit Gefühl

Im Spitzenspiel der A-Klasse Allgäu 2 besiegt der SV Schlingen den FC 98 Auerbach/Stetten relativ deutlich. Schon die ersten Minuten sollten zeigen, wie diese Partie läuft.

Zwei Szenen in den ersten Spielminuten standen sinnbildlich für die nahezu gesamte Begegnung zwischen dem Tabellenführer SV Schlingen und dem FC 98 Auerbach/Stetten: In der vierten Minute bereits stürmte Gäste-Angreifer Daniel Schindler allein auf Schlingens Keeper Fabian Kaufmann zu, aber der Stürmer ließ diese Top-Chance liegen. In der fünften Minute landete das Leder als Abpraller nach einem Freistoß bei Schlingens Simon Windrath, der fackelte nicht lange und schloss zur Führung für die Gastgeber ab.

Dabei sah die Anfangsphase ein ausgeglichenes Spiel zwischen den beiden Spitzenmannschaften der A-Klasse Allgäu 2. Mit dem Selbstbewusstsein des Tabellenführers ließ Schlingens Trainer Hakan Efir mit teilweise drei oder gar vier Stürmern druckvoll nach vorne spielen. Die Gäste hingen, setzten auf schnelles Überbrücken des Mittelfeldes, um vorne Torgefahr zu erzeugen. Insbesondere ihr Antreiber Markus Zedelmaier forcierte das Spiel nach vorne. So führte eine schöne Kombination über das Gäste-Mittelfeld schließlich Oliver Bittner in den Schlingener Strafraum. Sein Abschluss war jedoch zu harmlos, um Heim-Keeper Fabian Kaufmann zu überwinden.

Der FC 98 Auerbach/Stetten hadert mit der Chancenverwertung

Wie ein roter Faden zog sich die mangelnde Chancenverwertung an diesem Tag durch das Spiel des FC 98 Auerbach/Stetten. Nach zwei aufeinander Eckbällen scheiterten die Gäste jeweils per Kopfball nur knapp. Weitere Tormöglichkeiten folgten, die aber alle nicht zum Erfolg führten. Gleichzeitig blieben die Gastgeber mit druckvollem Angriffsspiel dominant und gefährlich. Dazu zeigte Schlingen abermals seine Effektivität.

Der FC 98 Auerbach/Stetten (rote Trikots) ließ zuviele gute Möglichkeiten aus. Foto: Robert Prestele

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff ging es bei den Gastgebern mit einem weiten Ball blitzschnell über rechts nach vorne. Gäste-Torhüter Christoph Schuster eilte weit aus seinem Kasten heraus und klärte an der Strafraumgrenze vor einem Angreifer. Als Abpraller jedoch segelte der Ball in die Mitte, wo Niklas Kusterer mit einem eleganten Heber keine Mühe hatte, den zweiten Treffer für die Gastgeber zu erzielen.

Mit dem dritten Tor ist die Partie entschieden

Der zweite Abschnitt sah zunächst wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Nach einer Stunde jedoch fiel der dritte Treffer für den SV Schlingen und entschied die Partie: Wenige Minuten zuvor eingewechselt, stand Albert Weniger bei einem Pass in den generischen Strafraum goldrichtig. Sein halbhoher Abschluss war für Schuster unerreichbar.

In der Folge verflachte das Spiel und die Tormöglichkeiten, die sich der FC 98 Auerbach/Stetten noch erspielte, zeigten erneut das Manko der Gäste an diesem Nachmittag. So ging der Heim-Erfolg der Schlingener letztlich in Ordnung, wenn auch die Entstehung der beiden ersten Treffer an sich etwas glücklich war. Nachdem zusätzlich die Konkurrenz „für“ die Schlingener spielte, thront der SV Schlingen allein an der Tabellenspitze.

Schlingens Tor war an diesem Tag geschlossen. Foto: Robert Prestele

„Das Team hat seine Möglichkeiten genutzt und sich dann auch verdient belohnt. Wir schauen auf uns selbst und werden sehen, wohin die Reise noch geht. Verstecken jedenfalls müssen wir uns nicht“, so ein zufriedener Hakan Efir.

„Wir waren heute gut dabei und das Spiel hätte genauso gut anders ausgehen können. Dazu hätten wir aber unsere Chancen besser nutzen müssen. Auf der Leistung meiner Mannschaft an sich kann man jedoch weiter aufbauen“, sah Gäste-Coach Werner Habigt die positive Seite des Spiels.

So haben sie gespielt:

SV Schlingen Kaufmann, Binder, Seemüller, Kusterer, Reiter, Mariner, Cancar, Kienle, Windrath, Settele, Schromm, Markter, Gerlich, Weniger

FC 98 Auerbach/Stetten Schuster, Fischer, Canella, Meyer, Seibold, Färber, Unglert, Schindler, Schmid, Bittner, Zedelmaier, Zech, Wohlt, Schuster

Tore 1:0 Simon Windrath (5.), 2:0 Niklas Kusterer (45.), 3:0 Albert Weniger (60.)

Zuschauer 50

Schiedsrichter Jonas Mayer