Der TSV Kammlach hat einen schweren Ausfall zu verkraften

Fußball-Kreisligist TSV Kammlach muss vermutlich lange auf seinen Abwehrchef verzichten. Für das Spiel in Oberegg sieht Trainer Zellhuber sein Team dennoch in der Favoritenrolle.

Spieltag vier steht in den Allgäuer Ligen an. In der Kreisliga Nord hofft der TSV Kirchheim, dass er nun auch endlich in der Liga Erfolg hat und die ersten Punkte holt. In der Kreisklasse 2 kommt es zum VG-Derby zwischen dem SC Unterrieden und dem SV Schöneberg und in der A-Klasse 2 steht in Eppishausen das erste Spitzenspiel an.

Kreisliga Allgäu Nord Einen schweren Rückschlag musste der TSV Kammlach am vergangenen Wochenende einstecken. Und damit ist nicht die unglückliche 0:1-Heimniederlage gegen den FC Bad Wörishofen gemeint. Vielmehr tut den Kammlachern der Ausfall ihres Innenverteidigers Tobias Albenstetter weh. Er verletzte sich im Spiel schwer an der Schulter. Ob ein Einsatz in dieser Saison überhaupt noch möglich sein wird, davon ist Trainer Roland Zellhuber nicht überzeugt. „Die Niederlage wiegt da nur halb so schlimm“, sagte Zellhuber. Vielmehr schmerzt ihn der Ausfall eines echten Leistungsträgers. „Er ist eine tragende Säule in unserem Team. Das werden wir erst einmal wegstecken müssen.“ Gleichwohl ist ihm klar, dass seine Mannschaft am Sonntag, wenn es um 18 Uhr in Oberegg um Punkte geht, die Favoritenrolle innehat. „Es wird schwierig, aber wir sind klarer Favorit“, sagt Zellhuber, der seine Mannschaft schon zu den Topklubs der Liga zählt: „Dass wir vorne dabei sind, das erwarten wir auch von uns selber.“



Ganz vorne steht der FC Bad Wörishofen, dem ein blendender Saisonstart gelungen ist. Nun kommt am Sonntag die DJK Ost-Memmingen in die Kneippstadt. „Die sind auch wieder im Kommen“, warnt FCW-Trainer Thomas Hartmann. Er übt sich trotz des guten Starts weiter in Understatement: „Die sieben Punkte sind erst einmal sieben Punkte gegen den Abstieg“, sagt er. „Den Lauf wollen wir aber mitnehmen. Zuhause muss uns erst einmal jemand besiegen.“

Kreisklasse Allgäu 2 Bislang läuft die Saison für die SG Kirchdorf / Rammingen bestens: drei Spiele, drei Siege, Tabellenführung. Außerdem hat die Spielgemeinschaft mit Tim Rauscher den besten Torjäger in ihren Reihen. Bereits fünf Mal durfte Rauscher bislang jubeln. Am Sonntag gegen den FC Buchloe sollen weitere Rauscher-Tore folgen. Gegen den Kreisliga-Absteiger, der zwar ebenfalls noch ungeschlagen, aber dank zweier Unentschieden schon vier Punkte zurückliegt, könnte die SG Kirchdorf / Rammingen ihren Spitzenplatz verteidigen. Jedoch wohl nur mit einem Sieg, denn die Konkurrenz lauert.

Nur drei Punkte zurück liegen der SV Oberrieden (in Blonhofen), SV Pforzen (in Lamerdingen) und der SC Unterrieden (gegen den SV Schöneberg). Die Unterrieder, bei denen Spielertrainer Roland Wohnlich seine Torgefahr aufblitzen lässt und bislang in allen drei Spielen getroffen hat, streben im VG-Derby gegen Schöneberg am Samstag (17 Uhr) den dritten Sieg in Serie an.

A-Klasse Allgäu 2 Neben dem Mindelheimer Stadtderby zwischen Türkiyemspor und dem TSV Mindelheim II (siehe Spiel der Woche) trägt die Partie zwischen dem SC Eppishausen und dem SV Schlingen das Prädikat „Spitzenspiel“. Dabei wollen die Eppishauser nicht nur ihre weiße Weste (zwei Spiele, zwei Siege) beibehalten, sondern dem SV Schlingen die Tabellenführung abluchsen.

Lesen Sie dazu auch