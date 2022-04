Fußball

12:01 Uhr

Der TSV Kammlach will die Kurve kriegen

Am Ostermontag musste sich der TSV Kammlach um Tobias Diepolder (links) dem SV Stöttwang geschlagen geben. Um die zarten Aufstiegshoffnungen noch zu pflegen, muss am Sonntag gegen Oberbeuren ein Heimsieg her.

Plus Kann der TSV Kammlach noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen? Dazu benötigt der Kreisligist nun einen Heimsieg. In der Bezirksliga gastiert Mindelheim in Babenhausen.

Von Axel Schmidt

Derbys prägen das Fußball-Wochenende in einigen Ligen: In der Bezirksliga gastiert der TSV Mindelheim in Babenhausen. In der Kreisklasse 2 stehen sich der SV Mattsies und der TSV Zaisertshofen gegenüber. Und in der A-Klasse 2 empfängt der FC Loppenhausen den TSV Pfaffenhausen. Weder ein Derby noch ein anderes Spiel wird der SVS Türkheim II in dieser Saison bestreiten.

