Der TSV Mindelheim beweist Moral und holt den ersten Sieg

Plus In der Kreisliga Mitte feiert der TSV Mindelheim seinen ersten Saisonsieg - allerdings auf recht dramatische Weise.

„Erleichterung“ war die wohl meistgebrauchte Vokabel am Freitagabend im Julius-Strohmayer-Stadion in Mindelheim. Denn im fünften Anlauf gelang dem TSV Mindelheim der erste Saisonsieg. Und der hatte alles: Aufholjagd, Traumtor und Dramatik bis zum Schluss.