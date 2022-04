Fußball

18:35 Uhr

Der TSV Mindelheim erleidet einen Rückfall in alte Zeiten

Mindelheims Stürmer, hier Riccardo Schulz (schwarzes Trikot, gingen gegen die TG Viktoria Augsburg leer aus. Mal war es das fehlende Zielwasser, mal war Torhüter Lukas Baur zur Stelle, wie in dieser Szene.

Plus Ausgerechnet gegen das Schlusslicht kassiert der TSV Mindelheim eine Niederlage. Vor den anstehenden Aufgaben hätte es keinen schlechteren Start geben können.

Von Axel Schmidt

Die Favoritenrolle scheint dem TSV Mindelheim nicht zu schmecken. Es gab nicht viele Spiele in dieser Saison, in denen der Aufsteiger diese Rolle auf dem Papier innehatte. Am Samstag gegen die TG Viktoria Augsburg aber war es soweit. Gegen das Schlusslicht mit der schwächsten Abwehr wollten die Mindelheimer ihre gute Bilanz nach der Winterpause weiter ausbauen. Doch daraus wurde nichts.

