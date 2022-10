Der TSV Mindelheim eröffnet seine Heimspielwoche mit einem Punktgewinn

Plus Der TSV Mindelheim verspielt im Nachholspiel zunächst einen Zwei-Tore-Vorsprung,kann dann aber mit dem Unentschieden gegen den SV Mauerstetten gut leben.

Es war ein Spiel, das eine beinahe klassische Einschätzung nach sich zog: Wäre einem vor dem Spiel einen Punkt angeboten worden, hätte man diesen in der aktuellen Situation wohl gerne angenommen. Hinterher aber ärgerte sich Mindelheims Trainer Edin Kahric dann doch über zwei verlorene Punkte.