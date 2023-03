Der TSV Mindelheim hat nun eine Kamera für Livestreams unterm Stadiondach

Plus Demnächst können Spiele des TSV Mindelheim live im Internet gestreamt werden. Das hat seinen Preis. Weil der exorbitant gestiegen ist, wenden sich andere Allgäuer Klubs ab.

Vor Kurzem rückten Techniker im Julius-Strohmayer-Stadion an, um den TSV Mindelheim auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten. Sie installierten unter dem Dach der Tribüne ein Kamerasystem, das ab sofort Fußballspiele im Stadion live ins Internet übertragen kann.