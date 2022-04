Der TSV Mindelheim kassiert eine bittere Derby-Pleite

Beim TSV Babenhausen setzt es eine 0:4-Niederlage, für die Trainer Deigendesch deutliche Worte findet. In der Kreisliga rehabilitiert sich der TSV Kammlach.

Die Luft in der Bezirksliga Süd wird für den TSV Mindelheim wieder dünner. Beim TSV Babenhausen setzte es für die Mannschaft von Trainer Benedikt Deigendesch eine deutliche 0:4-Niederlage. Die Gründe sieht Deigendesch nicht nur bei den vielen Ausfällen, sondern vor allem bei jenen, die nun gefordert sind.

Bezirksliga Süd: Trainer Deigendesch spricht von „kollektivem Versagen“

Der TSV Babenhausen bleibt in dieser Spielzeit das Schreckgespenst des TSV Mindelheim. Schon im Hinspiel mussten sich die Mindelheimer mit 0:3 geschlagen geben. Nun setzte es eine 0:4-Niederlage in Babenhausen.

Klar, die Mindelheimer reisten personell arg gebeutelt nach Babenhausen. Mit Riccardo Schulz, Patrick Eckers, Hannes de Paly, Rick Rogg und Maximilian Burig fehlten Trainer Benedikt Deigendesch gleich fünf etablierte Spieler. Auf der Ersatzbank saßen drei Spieler, die am Vortag 90 Minuten in der zweiten Mannschaft gespielt hatten.

Trotzdem hatte Deigendesch vor dem Spiel durchaus kämpferisch geklungen: „Es wird eine erste Elf auf dem Platz stehen, die in der Bezirksliga bestehen kann.“ Nach dem Spiel aber klang seine Einschätzung anders: „Das war ein kollektives Versagen heute“, sagte Deigendesch. „Es ist bezeichnend, wenn sich ausgerechnet die Spieler von der Bank, die schon ein Spiel in den Knochen hatten, noch am meisten reingehaut haben.“ Auch Torhüter Alexander Mayr nahm Deigendesch von seiner Pauschalkritik aus. „Er konnte an keinem Gegentor etwas machen.“ Bei anderen hingegen habe man gesehen, dass Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, „wenn es hart auf hart kommt“.

Dabei sei Babenhausen wahrlich keine unüberwindbare Hürde gewesen, so Deigendesch. „Die waren nicht gut. Dass wir trotzdem so untergehen, hat uns im Trainerteam schon arg gewurmt.“ Schon nach zwei Minuten nahm das Unheil aus Mindelheimer Sicht seinen Lauf, als Babenhausens Fatih Ademi zur Führung traf. Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Kai Renert auf 2:0 für die Heimelf, die am Osterwochenende noch zwei deutliche Niederlagen gegen Oberstdorf und Kaufbeuren kassiert hatte.

Lesen Sie dazu auch

Trotz guter Möglichkeiten, wie hier von Jonas Meier (Nummer 10), blieb der TSV Mindelheim in Babenhausen ohne Torerfolg. Foto: Siegfried Rebhan

Im zweiten Durchgang waren es erneut Renert (53.) und Ademi (74.), diesmal in umgekehrter Reihenfolge, die das Spiel entschieden. „Wir hatten durchaus Torchancen, vergaben diese aber kläglich“, so Deigendesch. Für sein Team kommen nun entscheidende Wochen im Kampf um den Klassenerhalt. Aber: „Wenn wir weiter so auftreten, holen wir keinen Blumentopf“, warnt Deigendesch. Am kommenden Mittwoch geht es zum Nachholspiel nach Oberstdorf, am Samstag gastiert dann Tabellenführer VfL Kaufering in Mindelheim.

Kreisliga Mitte: Oberegg verliert das Verfolgerduell

Der TSV Kammlach hat die bittere Niederlage von vergangener Woche gegen den SV Stöttwang gut weggesteckt: Das Heimspiel gegen den TSV Oberbeuren gewannen die Kammlacher mit 2:0. Der SV Oberegg verliert das Spitzenspiel beim TSV Lautrach-Illerbeuren. Auch der TSV Kirchheim musste nach dem Spiel in Blonhofen die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Kammlach – Oberbeuren 2:0

Tore 1:0 Fabian Reth (55.), 2:0 Tobias Diepolder (63.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Adrian Pöschl

Mit einer geschlossenen und überzeugenden Mannschaftsleistung besiegte der TSV Kammlach den Gast aus Oberbeuren mit 2:0. In der ersten Halbzeit versuchte die Heimmannschaft über sichere Ballstafetten ihre Stürmer in Szene zu setzen. Der TSV Oberbeuren verlegte sich aufs Kontern, aber Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Der TSV Kammlach kam nach der Halbzeit entschlossener aus der Kabine und in der 55. Spielminute erzielte Reth nach Querpass von Diepolder aus acht Metern die verdiente Führung. Als in der 60. Minute Otto Giesder den Ausgleich auf dem Fuß hatte, aber links am Tor vorbeischoss, war Diepolder drei Minuten später nach Gestochere im Fünfmeterraum zum 2:0 erfolgreich. Die Gäste hatten nichts mehr entgegenzusetzen und bei konsequenter Chancenverwertung hätte der Sieg durchaus höher ausfallen können.

Der TSV Kammlach (gelb-schwarze Trikots) gewann sein Heimspiel gegen den TSV Oberbeuren mit 2:0. Foto: Andreas Lenuweit

Lautrach-Illerbeuren – Oberegg 2:0

Tore 1:0 Stephan Kern (25., FE), 2:0 Gabriel Jehle (31.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Tim Bruckner

Beide Teams mussten wegen Coronainfektionen oder Verletzungen auf einige Stammspieler verzichten. Die Gastgeber kamen damit besser zurecht und führten zur Halbzeit verdient mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste, boten dadurch aber jede Menge Platz zum Kontern. Es fiel jedoch kein Tor mehr. Damit festigte der TSV Lautrach-Illerbeuren seinen zweiten Platz und den Abstand auf die Verfolger um den TSV Kammlach. Für den SV Oberegg sind mit dieser Niederlage sämtliche Aufstiegsträume ausgeträumt.

Blonhofen – Kirchheim 2:1

Tore 1:0 Markus Steppich (10.), 2:0 Andreas Immerz (42.), 2:1 Maximilian Zitt (75., Eigentor) Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Neukirch

In einer Partie auf mäßigem Niveau brachte ein eklatanter Abwehrfehler die Führung für die Heimelf. Trotz eines vergebenen Strafstoßes der Heimelf gelang es dieser kurz vor der Halbzeit, die Führung auszubauen. In der zweiten Hälfte zitterte sich der FC Blonhofen letztlich zum Sieg.

Die weiteren Spiele:

Germaringen – Buxheim 3:0

Tore 1:0 Peter Wahmhoff (73.), 2:0 Simon Hagg (77.), 3:0 Peter Wahmhoff (82.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Oliver Waizmann

Memmingerberg – Stöttwang 4:1

Tore 0:1 Fabian Freudling (15.), 1:1 Marco Weber (33.), 2:1 Christopher Gordy (45.), 3:1 Raphael Bail (61.), 4:1 Stefan Schlachter (Eigentor, 61.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Ralf Stützel

Ungerhausen – Mauerstetten 1:3

Tore 0:1 Moritz Streit (26.), 0:2 Stefan Moser (57.), 1:2 Raphael Botzenhart (58.), 1:3 Markus Kees (87.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Kevin Mitschell

Kreisklasse 2: Zaisertshofen gewinnt auch das zweite Derby in dieser Saison

Der FC Buchloe bleibt das Maß der Dinge und marschiert mit großen Schritten in Richtung Kreisliga. Allerdings war der 2:1-Derbysieg gegen den FC Jengen ein hartes Stück Arbeit. Ebenfalls einen Sieg im Nachbarschaftsduell feierte der TSV Zaisertshofen. Im Duell der Verfolger zeigte der FSV Lamerdingen der SG Amberg/Wiedergeltingen vor 300 Fans die Grenzen auf.

Jengen – Buchloe 1:2

Tore 0:1 Marcel Halder (8.), 1:1 Maximilian Glas (38.), 1:2 Dominik Zinner (82.) Gelb-Rot Thomas Winter (Buchloe, 67.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Lukas Wexenberger

Der Favorit ging früh durch Halder in Führung, musste aber vor der Halbzeitpause noch den Ausgleich hinnehmen. Die abstiegsbedrohten Jengener zeigten eine kämpferisch starke Leistung, belohnten sich dafür aber nicht. Selbst in Überzahl gelang kein weiterer Treffer, stattdessen sorgte Buchloes Zinner in der 82. Minute für das 2:1.

Mattsies – Zaisertshofen 0:1

Tor 0:1 Julian Egger (83.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Ulas Kurt

In einem umkämpften und leidenschaftlich geführten Derby hatten die Gäste aus Zaisertshofen mehr vom Spiel, Mattsies aber die besseren – wenn auch spärlichen – Chancen. Am Ende jubelten die Gäste, weil der SV Mattsies bei einer eigentlich ungefährlichen Aktion den Ball nicht wegbekam. So bleibt Mattsies mitten im Abstiegskampf, während es sich Zaisertshofen im Tabellenmittelfeld gemütlich macht.

Lamerdingen – Amberg/Wiedergeltingen 5:2

Tore 1:0, 2:0 Dominik Feldhus (10., 19.), 3:0 Dennis Wüster (51.), 4:0 Dominik Feldhus (53.), 4:1 Thomas Waltenberger (64.), 4:2 Julian Witschas (80., Eigentor), 5:2 Markus Heinzler (83.) Zuschauer 300 Schiedsrichter Werner Mattis

Lamerdingen dominierte die erste Spielhälfte und ging durch einen direkten Freistoß sowie einen Abstauber nach einem Lattentreffer mit 2:0 in Führung. Die Gäste konnten sich bis zum Halbzeitpfiff keine nennenswerte Torchance erspielen. Nach Wiederanpfiff erhöhten die Lamerdinger durch zwei Konter auf 4:0. Hoffnung kam für die Amberger auf als Waltenberger für sein Team und Witschas ins eigene Tor traf. Ein Angriff über die rechte Angriffsseite schloss Heinzler gekonnt zum 5:2-Endstand ab. Mit dem Heimsieg verdrängt der FSV die SG wieder von Rang zwei.

Schöneberg – Bad Wörishofen 0:1

Tor 0:1 Maximilian Gast (67.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Manfred Schmid

Bad Wörishofen begann druckvoll und versuchte mit schnellem Kombinationsspiel zum Erfolg zu kommen. Schönebergs glänzend aufgelegter Torhüter Tobias Vater konnte die guten Abschlüsse jedoch entschärfen. Mit zunehmender Spieldauer gestaltete die Heimelf das Spiel ausgeglichener, vergab aber einige gute Tormöglichkeiten leichtfertig. In der besten Phase der Schöneberger sorgte Maximilian Gast mit einem satten Schuss aus 16 Metern für die Entscheidung in dem ausgeglichenen Spiel.

Nicht zu stoppen war der SV Oberrieden (dunkle Trikots) von Türkiyemspor Mindelheim. Foto: Andreas Lenuweit

Oberrieden – Türk. Mindelheim 5:0

Tore 1:0 Manuel Schalk (37.), 2:0 Simon Keller (45.), 3:0 Martin Mooser (54.), 4:0 Dominik Hörtnagel (57.), 5:0 Manuel Schalk (75.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Karl Domberger

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase, in welcher sich die Offensive des SV Oberrieden gegen die gut strukturierte Abwehrkette der Gäste aus Mindelheim schwer tat, sorgte Schalk mit einem gekonnten Distanzschuss für die Führung. Toptorschütze Keller erhöhte nach einem ansehnlichen Dribbling mit dem Halbzeitpfiff verdientermaßen auf 2:0. In Halbzeit zwei erhöhte eine stets überlegene Oberriedener Mannschaft mit einigen sehenswerten Spielzügen und Aktionen Schritt für Schritt gegen eine an Widerstand verlierende Mindelheimer Mannschaft standesgemäß auf 5:0. Damit geht die Heimmannschaft mit breiter Brust in das Spitzenspiel am kommenden Mittwoch gegen den FSV Lamerdingen.

Bedernau – Dirlewang 2:2

Tore 0:1 Johannes Kerler (16.), 0:2 Christoph Gallert (18.), 1:2 Thomas Zedelmeier (34.), 2:2 Alexander Schuster (73.) Rot Michael Hilebrand (Dirlewang, 35.) Gelb-Rot Roman Haggenmüller (Bedernau, 90. + 2) Zuschauer 130 Schiedsrichter Simon Schwank

Ein glückliches Unentschieden erkämpften sich die Gäste aus Dirlewang in Bedernau. Ausschlaggebend war die gnadenlose Effektivität der Dirlewanger, die aus zwei Tormöglichkeiten zwei Tore erzielten. Der SVB vergab im Gegensatz dazu eine Vielzahl guter Chancen oder scheiterte am teilweise am glänzend reagierenden Torhüter der Gäste.

Türkheim – Mittelneufnach 1:0

Tor 1:0 Timo Baur (FE, 28.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Ulas Kurt

In einem schlechten Kreisklassenspiel schafften es beide Mannschaften kaum, sich Torchancen zu erarbeiten. Wenn überhaupt, gelang das dem SVS Türkheim, der aber einen Elfmeter brauchte, um in Führung zu gehen. Maximilian Biddle war in der 28. Minute im Strafraum gefoult worden und Timo Baur verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Ansonsten fand das von vielen Abspielfehlern geprägte Spiel meist im Mittelfeld statt und sorgte bis zum Ende für keine wirklichen Höhepunkte.

A-Klasse Allgäu 2: Pfaffenhausen feiert überraschenden Derby-Sieg

Der TSV Pfaffenhausen hat seine Sieglos-Serie ausgerechnet mit einem Sieg im Derby beim FC Loppenhausen beendet. An der Tabellenspitze zieht die SG Kirchdorf/Rammingen ungeschlagen ihre Kreise.

Tussenhausen – Salgen/Bronnen 1:1

Tore 0:1 Tobias Zeller (15., FE), 1:1 Florijan Tomic (20.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Marco Bachmann

Der Aufwärtstrend des SV Tussenhausen erfährt einen kleinen Dämpfer: Nach zuvor drei Siegen am Stück musste sich der SVT am Freitagabend mit einer Punkteteilung mit dem direkten Tabellennachbarn SV Salgen/Bronnen zufriedengeben.

Loppenhausen – Pfaffenhausen 0:2

Tore 0:1 Maximilian Steck (21.), 0:2 Daniel Schindler (52.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Markus Rauch

Nur 50 Zuschauer wohnten dem VG-Derby in Loppenhausen bei. Diese sahen einen etwas überraschenden 2:0-Sieg der Gäste aus Pfaffenhausen, für den Steck Mitte der ersten Halbzeit und Schindler kurz nach dem Seitenwechsel die Tore erzielten.

Lamerdingen II – Wiedergeltingen/Amberg II 0:3

Tore 0:1 Christoph Halbedl (12.), 0:2 Tobias Sirch (85.), 0:3 Deniz Subasi (90. + 3) Zuschauer 60 Schiedsrichter Julian Vujica

Die Gäste übernahmen von Beginn an die Kontrolle und gingen folgerichtig in Führung. In der ersten Hälfte gab es für die Heimelf keine Torchance. Gleiches Bild in der zweiten Halbzeit. FSV-Torwart Herzberger hielt seine Mannschaft durch zahlreiche Paraden im Spiel, musste aber am Ende noch zwei Mal hinter sich greifen.

Kirchdorf/Rammingen – Breitenbrunn 4:1

Tore 1:0 Tim Rauscher (3.), 2:0 Oliver Jungnickel (8.), 3:0 Timo Nieberle (17.), 3:1 Peter Horber (23.), 4:1 Tim Rauscher (64.) Gelb-Rot Mario Horber (Breitenbrunn) Zuschauer 120 Schiedsrichter Reiner Maiberger

Die Heimelf begann druckvoll und nutzte ihre Chancen, sodass es nach 17 Minuten bereits 3:0 stand, bevor Horber per Freistoß verkürzen konnte. In der zweiten Hälfte ließ die Spielgemeinschaft einige hochkarätige Möglichkeiten liegen, bis Rauscher per Kopf den Endstand beim insgesamt verdienten Heimsieg markierte.

Unterrieden – Eppishausen 1:0

Tor 1:0 Tobias Hovanjek (75.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Roland Seitz

Lange sah es in Unterrieden nach einer Punkteteilung aus: Der SCU und die Gäste aus Eppishausen lieferten sich ein offenes Spiel, dem es aber an hochkarätigen Torchancen mangelte. Der spielentscheidende Treffer gelang den Hausherren eine Viertelstunde vor dem Abpfiff, als Müller auf den freistehenden Hovanjek durchsteckte, der wiederum den Ball am Gästetorwart vorbeischieben konnte.

Markt Wald – Türkiyemspor Mindelheim II 6:0

Tore 1:0 Matthias März (18.), 2:0, 3:0 Lucas Urbin (31., 39.), 4:0 Dominik Oberhoffner (75.), 5:0 Thomas Seifert (77.), 6:0 Karl Janetti (81.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Cemil Koruyucu

Das Spiel der Wochewar eine klare Sache für die Hausherren, die damit den Klassenerhalt wohl in der Tasche haben.