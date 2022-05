Fußball

vor 35 Min.

Der TSV Mindelheim steht mit dem Rücken zur Wand

Plus Verliert der TSV Mindelheim am Samstag sein Heimspiel gegen den FC Heimertingen, dann ist das Kapitel Bezirksliga beendet. Die Personalsituation stimmt nicht unbedingt positiv.

Von Axel Schmidt

Und plötzlich ist es nur noch ein „Finale“: Nachdem der TSV Mindelheim in den vergangenen Spielen nahezu jede sich bietende Möglichkeit ausgelassen hat, in der Bezirksligatabelle nach oben zu klettern, muss am Samstag im letzten Heimspiel gegen den FC Heimertingen ein Sieg her. Sonst ist das Kapitel Bezirksliga beendet. In den Ligen auf Kreisebene sind einige Entscheidungen schon gefallen.

