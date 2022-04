Fußball

vor 35 Min.

Der TSV Mindelheim steht vor einer spannenden Woche

Für Alexander Mayr und den TSV Mindelheim stehen in den kommenden neun Tagen vier Punktspiele an. Los geht es am Samstag mit dem Heimspiel gegen die TG Viktoria Augsburg. Gegen das Tabellenschlusslicht ist der TSV Mindelheim Favorit.

Plus Vier Spiele in neun Tagen: Der TSV Mindelheim startet gegen Viktoria Augsburg in eine besondere Woche. Auch in den unteren Ligen rollt der Ball.

Von Axel Schmidt

Sie hätten den Schwung gerne am vergangenen Wochenende genutzt und ihre Erfolgsserie weiter ausgebaut. Doch der Schnee machte dem TSV Mindelheim einen Strich durch die Rechnung, das Spiel in Neugablonz wurde – wie sämtliche anderen Spiele – abgesagt. „Dann legen wir eben am Samstag nach“, sagt Mindelheims Trainer Benedikt Deigendesch vor dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen die TG Viktoria Augsburg.

