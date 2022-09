Der TSV Mindelheim trifft auf den Mitabsteiger

Am Freitagabend gastiert der Tabellenführer der Kreisliga Mitte, der TSV Babenhausen, in Mindelheim. Die Hausherren haben personelle Probleme.

Die Voraussetzungen vor dem Duell der beiden Bezirksliga-Absteiger TSV Mindelheim und TSV Babenhausen könnten kaum unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite der Tabellenführer, der in beinahe allen Spielen seine Ambitionen auf eine schnelle Rückkehr in die Bezirksliga gezeigt hat. Auf der anderen Seite: der TSV Mindelheim.

Am Freitagabend (19 Uhr) empfangen die Mindelheimer den Mit-Absteiger aus Babenhausen. Drei Punkte trennten die beiden Mannschaften in der Endtabelle, absteigen mussten beide: die Mindelheimer direkt, die Babenhauser nach der Relegation. Doch in der laufenden Kreisligasaison trennen die beiden Vereine Welten: Während der TSV Babenhausen nach sieben Siegen aus acht Spielen Tabellenführer ist, steht der TSV Mindelheim mit nur acht Punkten (aus sieben Spielen) auf Rang elf.

Mindelheims Trainer wäre mit einem Punkt zufrieden

„Es gibt leichtere Gegner“, sagt Mindelheims Trainer Edin Kahric. Aber: „Wir haben nichts zu verlieren. Ein Punkt würde mich schon freuen“, sagt er mit Blick auf die angespannte Personalsituation. Denn Kahric muss am Freitag auf ein halbes Dutzend Spieler verzichten: Verletzt fehlen Sebastian Schwegle, Tobias Hovanjek, Tom Wölfle und Daniel Kostic. Jonas Miller ist noch Rot-gesperrt und hinter Sulayman Drammeh steht aus beruflichen Gründen noch ein Fragezeichen.

Um gegen Babenhausen punkten zu können, wird vor allem wichtig sein, Stürmer Fatih Ademi aus dem Spiel zu nehmen. Der 28-jährige Stürmer führt mit 14 Treffern die Torschützenliste an. Trifft Ademi, gewinnt Babenhausen – so lautet die Rechnung bisher. „Er ist so etwas wie die jüngere Ausgabe von Naim Nimanaj“, vergleicht Kahric den TSV-Stürmer mit dem Torjäger der DJK Ost Memmingen. „Aber auch ihn kann man stoppen“, sagt Kahric.

