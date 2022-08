Fußball

vor 51 Min.

Der TSV Mindelheim wartet weiter auf den ersten Sieg

Der TSV Kirchheim (blaue Trikots) ging beim Kreisliga-Spiel in Buchloe leer aus. Kein Wunder, wenn solche Chancen vergeben werden.

Plus Der Bezirksliga-Absteiger tut sich in der Kreisliga immer noch schwer. In der A-Klasse 2 jagt ein Torfestival das andere.

Von Axel Schmidt

Es bleibt dabei: Der TSV Mindelheim und der TSV Kirchheim warten in der Kreisliga Mitte auch nach dem vierten Spieltag auf den ersten Saisonsieg. Dabei sah es vor allem für die Mindelheimer lange gut aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen