Die Kreisligisten müssen vor der WM noch einmal ran

Der TSV Mindelheim um Tobias Hovanjek (am Ball) will in Mauerstetten einen versöhnlichen Abschluss feiern.

Plus Bevor am Sonntag die Fußball-WM startet, absolvieren die Kreisligisten ihren letzten Spieltag vor der Winterpause. In der Kreisklasse 2 steht noch ein Derby an.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Es wird ein fließender Übergang werden: Wenn am Sonntag die letzten Amateurspiele in der Kreisliga und Kreisklasse vor der Winterpause abgepfiffen werden, stehen die Nationalspieler Katars und Ecuadors in den Startlöchern. Sie eröffnen um 17 Uhr in Katar die 22. Fußball-Weltmeisterschaft.

