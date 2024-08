Die SG Amberg/Wiedergeltingen ist in der Kreisliga auf Kurs

Am Ende war es ein überraschend klares Ergebnis: Die SG Amberg/Wiedergeltingen versetzte der Aufstiegseuphorie des SV Oberrieden am ersten Spieltag einen empfindlichen Dämpfer. Nun will die Spielgemeinschaft dem 5:1-Sieg gleich die nächsten Punkte folgen lassen.

Denn am Donnerstag, 15. August (Mariä Himmelfahrt), gastiert die SG Amberg/Wiedergeltingen in der vorgezogenen Partie des siebten Spieltags beim TSV Legau. Die Gastgeber sind mit einem 1:0-Heimsieg gegen den SV Memmingerberg gestartet. In der vergangenen Spielzeit konnte die SG Amberg/Wiedergeltingen beide Spiele gegen den TSV Legau für sich entscheiden. Für die Fans interessant: Es waren jeweils torreiche Angelegenheiten. Auf eigenem Platz gewann die Spielgemeinschaft mit 4:3, in Legau war es dann ein 5:1-Auswärtssieg.

Spielansetzung in Legau ist „etwas unglücklich“ für Amberg/Wiedergeltingen

Doch SG-Trainer Alois Schneider kennt auch andere Zeiten: „Zu meiner aktiven Zeit war es in Legau immer ein hartes Pflaster. Ich hoffe, dass wir an die jüngeren Ergebnisse anknüpfen können.“ Mit seiner Mannschaft ist Schneider bislang sehr zufrieden. Die Vorbereitung sei sehr gut verlaufen, auch der Saisonstart mit dem 5:1-Sieg in Oberrieden war sehr erfolgreich, wenngleich er zugibt, dass der Sieg in Oberrieden um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen sei. „Oberrieden ist eine starke Truppe, die haben uns alles abverlangt.“ Erst in Überzahl habe seine Elf das Ergebnis hochschrauben können.

Bei diesem Spiel hat Schneider auch schon den einen oder anderen Spieler aus der zweiten Mannschaft eingesetzt. „Die waren ein belebendes Element in unserem Spiel. Das werden wir gegen Legau ähnlich machen.“ Zumal die Ansetzung in seinen Augen „etwas unglücklich“ ist. Es sei die größte Entfernung zwischen zwei Mannschaften in dieser Liga, die es nun unter der Woche zu überwinden gilt. Mit einem Sieg im Gepäck könnte die weite Rückkehr dann aber ein kleiner Triumphzug werden, denn dann wäre die SG Amberg/Wiedergeltingen Tabellenführer der Kreisliga Nord. Zumindest bis zum Wochenende.

In der Bezirksliga haben Kammlach und Bad Wörishofen Pause

Auch in der Fußball-Bezirksliga wird gespielt, allerdings ohne Beteiligung der beiden Mannschaften aus Kammlach und Bad Wörishofen. Das Spiel des FC Bad Wörishofen bei der SpVgg Kaufbeuren wurde schon vor Saisonbeginn auf Mittwoch, 9. Oktober, verlegt.

Die eigentlich für Donnerstag angesetzte Bezirksliga-Partie des TSV Kammlach gegen den FC Thalhofen wurde kürzlich verlegt. Der Grund: Dem amtierenden Kreispokalsieger FC Thalhofen, der sich in der ersten Runde des bayerischen Toto-Pokals etwas überraschend gegen den TSV Kottern durchgesetzt hatte, steht das Spiel des Jahres ins Haus. In der zweiten Runde des Toto-Pokals empfangen die Allgäuer am Donnerstag, 15. August, um 17 Uhr den Drittligisten TSV 1860 München.