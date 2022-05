Fußball

vor 50 Min.

Die SG Kirchdorf/Rammingen feiert die Meisterschaft

So sehen Sieger aus: Die SG Kirchdorf/Rammingen steht als Meister der A-Klasse Allgäu 2 fest.

Plus Das Titelrennen in der A-Klasse Allgäu 2 ist vorzeitig entschieden: Die SG Kirchdorf/Rammingen feiert Meisterschaft und Aufstieg. Auch in der Kreisklasse 2 steht der Meister fest.

Von Axel Schmidt

Es ist das Wochenende der Entscheidungen – obwohl noch einige Spieltage zu absolvieren sind. Aber in der Kreisklasse Allgäu 2 und in der A-Klasse Allgäu 2 stehen die neuen Meister fest.

