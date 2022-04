Fußball

vor 16 Min.

Dirlewang zieht die Reißleine

Plus Acht Niederlagen in Serie haben den Kreisklassisten in die Nähe der Abstiegszone gebracht. Nun soll es ein Ex-Spieler richten. Auf anderen Plätzen wird am Mittwoch gespielt.

Von Axel Schmidt

Eine weitere „Englische Woche“ steht für einige Mannschaften aus der Region an. Mit dabei sind Bezirksligist TSV Mindelheim und die drei Kreisligisten SV Oberegg, TSV Kammlach und TSV Kirchheim. Derweil gibt es in der Kreisklasse Allgäu 2 einen Trainerwechsel zu vermelden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen