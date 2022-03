Fußball

vor 32 Min.

Ein Lamerdinger ist nun Chef von 2000 Schiris

Der Anwalt Thomas Färber aus Lamerdingen ist neuer Schiedsrichter-Obmann in Schwaben. Als Referee pfiff der 40-Jährige in der Regionalliga und assistierte in der Bundesliga.

Plus Thomas Färber ist neuer Obmann im Bezirk Schwaben. Der Lamerdinger war auch schon in der Bundesliga im Einsatz und hat in seiner Karriere einige Höhen und Tiefen erlebt.

Von Markus Frobenius

Es war 2012 auf Schalke: In der Bundesliga spielte der FC Schalke 04 zu Hause gegen den FSV Mainz 05. Hauptschiedsrichter war Robert Hartmann aus Krugzell, dem die beiden Augsburger Georg Schalk und Thomas Färber als Linienrichter assistierten. „Es war das letzte Mal, dass ein schwäbisches Trio in der Bundesliga ein Spiel geleitet hat“, berichtet Färber. Der Rechtsanwalt lebt nun in Lamerdingen (Ostallgäu) und ist derzeit nur noch „Schiedsrichter auf dem Papier“. Dafür ist er nun der oberste Referee im Bezirk, denn der 40-Jährige wurde zum neuen Schiedsrichter-Obmann in der Region gewählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen