Fußball

vor 17 Min.

Ein perfekter Einstand für Mindelheims Neuzugang

Erstes Spiel, erstes Tor: Sulayman Drammeh (rechts, Nummer 15) erzielte bei seinem Punktspieldebüt für den TSV Mindelheim am Sonntag in Stöttwang gleich ein Tor.

Plus Gleich in seinem ersten Spiel für den TSV Mindelheim erzielt Sulayman Drammeh ein Tor. In Schöneberg hält der Lauf an – und neben dem Derbysieg gab es noch mehr Grund zu feiern.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

So einen Einstand wünscht man sich als Spieler: Mindelheims Neuzugang Sulayman Drammeh, der seit Freitag offiziell seine Spielberechtigung für den TSV Mindelheim hat, erzielte beim 3:0-Sieg am Sonntag in Stöttwang gleich ein Tor.

