FC Bad Wörishofen und TSV Kammlach nähern sich an

Das Tief bei Aufsteiger FC Bad Wörishofen hält an: Zwar gehen die Kneippstädter beim TSV Bobingen in Führung, am Ende aber müssen sie sich doch geschlagen geben. Der TSV Kammlach holt beim Remis gegen den SVO Germaringen einen Punkt und schließt in der Tabelle zum FCW auf.

TSV Bobingen - FC Bad Wörishofen 2:1

Tore 0:1 Marcel Ohmann (5.), 1:1 Nicolai Petereit (33.), 2:1 Michael Zedelmeier (44.) Schiedsrichter Lukas Häring Zuschauer 150

Ein mühsamer Arbeitssieg gelang dem TSV Bobingen gegen den Aufsteiger FC Bad Wörishofen. Dabei gingen die Gäste bereits in der fünften Spielminute in Führung. Vorausgegangen war eine fragwürdige Freistoßentscheidung des Schiedsrichters. Den anschließenden Freistoß versenkte Wörishofens Marcel Ohmann im langen Eck.

Michael Zedelmeier sorgte vor dem Seitenwechsel für die Bobinger Führung. Daniel Berchtold im Wörishofer Tor kann dem Ball nur hinterherschauen.

Nach einigen Minuten, die das Team von Dmitrji Peil brauchte, um sich zu berappeln, übernahm der TSV, der wieder einmal mit einer veränderten Aufstellung spielte, die Spielkontrolle. Die „alten Hasen“ Michael Zedelmeier, Paul Simler und Nicolai Petereit gingen mit gutem Beispiel voran und rissen die junge Bobinger Truppe mit. Nach einem schönen Solo von Serhat Fidan konnte Petereit den Ausgleich herstellen. Kurz vor der Halbzeit war es Michael Zedelmeier, der die Gastgeber in Führung brachte.

In der zweiten Hälfte kontrollierte Bobingen das Spiel und sorgte mit einer kompakten Deckung dafür, dass die Wörishofener Angriffsversuche meist wirkungslos verpufften. Allerdings gelang es der Heimmannschaft wieder einmal nicht, die durchaus vorhandenen Chancen zu nutzen. So blieb es bis zum Schlusspfiff eng und der Bobinger Anhang musste zittern. Am Ende reichte es dann doch für den erlösenden Sieg.

TSV Kammlach - SVO Germaringen 1:1

Tore 1:0 Manuel Funk (83.), 1:1 Steve Masuch (90. + 1) Gelb-Rot Michael Diepolder (Kammlach, 68.) Zuschauer 220 Schiedsrichter Manfred Häckel

Es war ein hochklassiges, rassiges Fußballspiel, welches von beiden Mannschaften über die gesamte Spielzeit mit offenem Visier geführt wurde. Der TSV Kammlach hatte hierbei gegenüber den Gästen vom SVO Germaringen ein klares Chancenplus und spielte am Ende unglücklich 1:1 unentschieden. Bis zur 30. Minute gab es Chancen im Minutentakt. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, ehe das Spiel vor der Halbzeit wieder Fahrt aufnahm.

Lokalderby in Mindelheim, Bezirksligaduell in Kammlach: Am Wochenende war auf den Unterallgäuer Fußballplätzen wieder viel geboten.

Die vielversprechendste Chance zur Führung für den TSV Kammlach war in der sechsten Spielminute, als Peter Müller auf Abil Shakiri passte, dieser auf den Gästetorwart zulief und mit links abzog. Seinen satten Schuss parierte Gästekeeper Daniel Hatzenbühler mit einem starken Reflex zur Ecke. Bei den Gästen aus Germaringen war es die 14. Minute, in der Steve Masuch aus zwölf Metern draufhielt und Heimkeeper Alex Mayr zu einer Parade zwang. Weil dann auch noch Manuel Funk per Kopf die Kammlacher Führung vergab, wurden die Seiten torlos gewechselt. In der zweiten Halbzeit sahen die begeisterten Zuschauer gleiches Spiel, beide Mannschaften schenken sich weiterhin nichts. Selbst in der 68. Spielminute, als Michael Diepolder überraschend von Schiedsrichter Manfred Häckel mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde, machte die Heimelf weiter wie zuvor. Der TSV war weiterhin griffig in den Zweikämpfen, ließ in der Abwehr nichts zu und spielte mutig nach vorn. Das wurde schließlich in der 83. Minute belohnt, als Manuel Funk auf den die Germaringer Abwehr überspringenen Ball spekulierte und mit seinem Schuss die umjubelte 1:0 Führung markierte. In der Nachspielzeit, als viele mit einem Freistoßpfiff nach einem Foulspiel an Simon Schaumann für die Kammlacher rechneten, und dieser ausblieb, schob Gästestürmer Steve Masuch den Ball nach einer halbhohen Flanke zum glücklichen 1:1-Unentschieden in die Maschen.