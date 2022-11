FC Memmingen empfängt den formstarken TSV Kottern

In der Fußball-Bayernliga trifft derFC Memmingen auf den TSV Kottern. Der surft gerade auf einer Euphoriewelle.

Als fußballerisches Schmankerl ging das Hinspiel-Derby zwischen dem TSV Kottern und dem FC Memmingen nicht in die Geschichte ein. Allerdings mögen sich beide Mannschaften beim 2:1-Sieg des FCM im Duell der Allgäuer Bayernligisten am ersten Spieltag auch noch in der personellen und spielerischen Findungsphase gesteckt haben.

Aus Sicht der Fußball-Genießer im Allgäu könnte also im zweiten Aufeinandertreffen am kommenden Samstag (14 Uhr) in Memmingen mehr Potenzial stecken. Die Hinrunde in der Fußball-Bayernliga ist absolviert, sieben Punkte trennen den TSV Kottern (9. Platz/25 Punkte) vom FCM (4./32).

Seit Anfang Oktober ist der TSV Kottern ungeschlagen

Der TSV Kottern durchlebt gerade die erfolgreichste Phase in dieser Bayernliga-Saison. Seit Anfang Oktober ist die Mannschaft von Trainer Frank Wiblishauser ungeschlagen, sammelte zehn Punkte aus vier Spielen. Vielleicht hätte es sogar die volle Ausbeute gegeben, wäre Julian Feneberg nicht beim Wiblishauser-Debüt gegen Erlbach (0:0) vom Platz geflogen.

Gemessen an den Ergebnissen erlebt auch der FC Memmingen einen erfolgreichen Herbst. Zuletzt allerdings gab es einen Dämpfer, mit der 1:3-Heimniederlage gegen Gundelfingen. Dabei wirkte der FCM besonders in der Anfangsphase schläfrig – das sollte sich im Derby nicht wiederholen. (gig)

