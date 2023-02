FC Memmingen: Erste Blicke in das neue Multifunktionsgebäude

Fußball-Bayernligist FC Memmingen feiert nach einjähriger Bauzeit Richtfest an seinem „e-con ArenaPark“. Zahlreiche Redner zeigen sich begeistert vom 6,7-Millionen-Euro-Projekt.

„Bestechungsskandal in Memmingen!“: Das rief Bauunternehmer Otto Birk aus luftiger Höhe vom Baugerüst am „e-con ArenaPark“ im Memminger Fußballstadion herunter. Doch Birk war keinem echten Skandal auf der Spur, sondern machte nur Spaß.

Der gehört zu einem richtigen Richtfest dazu, das der FC Memmingen an diesem eisigen Samstagvormittag für sein neues Großprojekt feierte. Birk blickte auf die Bauarbeiten zurück, die vor ziemlich genau einem Jahr begonnen haben. Hoch über einer großen Gästeschar aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens erklärte der Bauunternehmer aus Aitrach augenzwinkernd, dass seine Mitarbeiter immer wieder die Krähen aus der Nachbarschaft mit Resten ihrer Brotzeit bestochen hätten, um sie für den Neubau zu begeistern.

Das Millionenprojekt zieht Interessenten an

Begeistert äußerten sich auch zahlreiche Redner vor den Gästen, die mittlerweile alle ins Innere des Gebäudes umgezogen waren. Allen voran FCM-Vorsitzender Armin Buchmann, der die Bedeutung des 6,7-Millionen-Euro-Projektes für den Verein hervorhob: „Es ist Wahnsinn, was es jetzt schon für Kreise zieht – weit über die Grenzen der Stadt hinaus.“ Buchmann nannte ein Beispiel: So werde in der kommenden Woche eine hochrangige kommunalpolitische Delegation aus Ingolstadt ins Stadion kommen, um sich vom „e-con ArenaPark“ inspirieren zu lassen.

Auch der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) scheint auf das neue Multifunktionsgebäude aufmerksam geworden zu sein. „Der DFB hat sich jetzt bei uns gemeldet, weil er eventuell bald ein U21-Länderspiel bei uns austragen will“, sagte Buchmann und hatte weitere gute Nachrichten für die versammelten Anhänger, Baupartner und Sponsoren des FCM: Der Verein habe dieser Tage von der „Aktion Mensch“ die Zusage erhalten, dass diese den Bau mit 47.000 Euro unterstützen wolle, weil im „e-con ArenaPark“ überall auf Barrierefreiheit für Menschen mit einer Behinderung geachtet werde.

Oberbürgermeister kommt mit Fanschal um den Hals

Es sei wegweisend, was der FC Memmingen zusammen mit seinen Partnern auf die Beine stelle, sagte Oberbürgermeister Manfred Schilder, der um den Hals einen rot-weißen FCM-Schal trug. Er freue sich nicht zuletzt über das innovative Energiekonzept, das im Gebäude umgesetzt werde.

Das hörte wiederum Andreas Müller von der dafür zuständigen Firma gerne, deren Namen auch den „ArenaPark“ ziert. Müller erklärte den Festgästen: „Es sollte etwas Zukunftsfähiges entstehen. Die Zukunft liegt in der Wärmepumpen-Technik. Öl und Gas verabschieden sich Zug um Zug.“ Neben der innovativen Wärmepumpen-Technologie verfüge das Gebäude künftig auch über eine große Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach. „Das ist ein ökologisches Konzept, das andere gerne hätten.“ Aus diesem Grund interessiert sich auch Ingolstadt für das neue Gebäude in Memmingen.

Heiter ging’s beim Richtfest am neuen „e-con ArenaPark“ zu: (von links) die Handwerker Otto Birk und Karl Reffler sowie FCM-Präsident Armin Buchmann beim Richtspruch auf dem Baugerüst. Foto: Siegfried Rebhan

„Tradition, die begeistert.“ Das stand auf einem rot-weißen Banner zu lesen, das auf dem Baugerüst angebracht war – über den Köpfen von Otto Birk, Armin Buchmann und Karl Reffler. Der Zimmerer aus Aitrach sagte in seinem Richtspruch unter anderem: „Das Schwerste ist nun geschafft. Dank allen, die dies Werk hier schufen.“ Und: „Mein Glas will ich nun leeren, dem FCM zu Ehren.“ Zu Ehren eines 1907 gegründeten Vereins, der aufbricht in Richtung Zukunft – und dabei seine Wurzeln nicht vergisst.