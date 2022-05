Fußball

vor 34 Min.

FC Memmingen präsentiert Stephan Baierl als neuen Trainer

Plus Wenige Tage nach der Trennung von Fabian Adelmann und mitten im Abstiegskampf stellt Regionalligist Memmingen die Weichen für die nächsten Jahre. Aber warum gerade jetzt?

Von Manfred Jörg und Thomas Weiß

Trainerwechsel sorgen in jeder Mannschaft für Aufregung. Das liegt in der Natur der Sache, weil natürlich jeder Spieler über den „Neuen“ was gehört und/oder mit dem „Alten“ supergute oder eben sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. In aller Regel vermeidet man mitten im Abstiegskampf solche Personalien, schließlich soll der ganze Fokus der Mannschaft ja nur aufs Wesentliche, also aufs Punktesammeln, gerichtet sein. Beim ranghöchsten Allgäuer Fußball-Verein, dem FC Memmingen, sieht man das wohl ein klein wenig anders.

