FC Memmingen trifft auf Ex-Trainer

Fußball-Bayernligist FC Memmingen empfängt am Samstag den FC Gundelfingen. Der wird von einem Ex-Memminger trainiert.

Nach zwei erfolgreichen Auswärtsspielen stehen für den FC Memmingen (3.) zwei Bayernliga-Heimspiele hintereinander an. Am Samstag (14 Uhr) kommt zum Vorrundenschluss der FC Gundelfingen (8.). Eine Woche später steigt in der Arena bereits der Rückrunden-Auftakt mit dem Allgäuer Derby gegen den TSV Kottern.

Gegen Gundelfingen kommt es auch zum interessanten Trainerduell zwischen Stephan Baierl auf Memminger und Stefan Anderl auf der Gästeseite. Anfang 2018 war Baierl auf Anderl gefolgt, der nach einer höchst erfolgreichen Regionalliga-Saison 2016/2017 mit dem fünften Tabellenplatz im Folgejahr nicht daran anknüpfen konnte, sodass es eine vorzeitige Trennung gab. Baierl bewahrte schließlich den FCM vor dem Abstieg.

Anderl und Baierl trafen sich als Trainer noch nie

Baierl und Anderl sind schon lange im schwäbischen Fußballgeschäft unterwegs, als Spieler und auch als Trainer. Kurioserweise sind beide (außer in einem Testspiel) noch nie direkt aufeinandergetroffen. „Losen Kontakt hatten wir aber immer mal“, sagt Baierl, der sich nun auf ein „sicher emotionales Treffen“ mit dem engagierten Trainerkollegen freut. Dies wird allerdings eingeschränkt ausfallen, denn Anderl darf nach einem Platzverweis vor zwei Wochen in Ingolstadt das eigene Team nicht direkt betreuen. Während des Spiels hat er noch „Innenraumverbot“ und muss auf der Tribüne platz nehmen.

Stefan Anderl (links) und FCM-PRäsident Armin Buchmann. Foto: Ralf Lienert

Nach der Zeit in Memmingen führte ihn sein Weg nach Illertissen, wo er wegen einer schweren Erkrankung das Amt nach kurzer Zeit niederlegen musste. Über die Jugendarbeit bei seinem Heimatverein FC Gundelfingen übernahm er nach einigem Bitten nun doch wieder die erste Mannschaft, hat hier mit Florian Strehle als Co-Trainer und dem Ex-Memminger René Schröder als Co-Spielertrainer zwei Assistenten, die in Memmingen nochmals das Coaching übernehmen. (mz)

