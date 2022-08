Fehlstart vermeiden - dieses Ziel eint drei Kreisligisten

Neben dem TSV Mindelheim und dem TSV Kirchheim wartet auch der SV Oberegg (rote Trikots) auf den ersten Saisonsieg in der Kreisliga. Ob es für Christian Faulstich (am Ball) und sein Team am Sonntag beim Auswärtsspiel in Dickenreishausen klappt?

Foto: Christine Jakesch