Einen etwas überraschenden Trainerwechsel gab es in der Fußball-A-Klasse Allgäu 3: Tabellenführer FSV Dirlewang und Trainer Werner Habigt gehen in Zukunft getrennte Wege. In der Rückrunde wird die Mannschaft von Jochen Natterer interimsmäßig betreut.

