Im Sommer bahnen sich einige Trainerwechsel an

Plus Noch bevor der Ball in der Rückrunde rollt, haben einige Mannschaften bereits neue Trainer für die kommende Spielzeit verpflichtet. Bei zwei Vereinen wird es allerdings kniffelig.

Der TSV Mindelheim hat den Anfang gemacht: Vor einigen Wochen stellte der Fußball-Bezirksligist mit Edin Kahric den Nachfolger für den am Saisonende scheidenden Trainer Benedikt Deigendesch vor. Auch andere Vereine haben mittlerweile schon Nägel mit Köpfen gemacht.