Das Duell der Fehlstarter im "Spiel der Woche"

Der SVS Türkheim tritt gegen die SG Kirchdorf/Rammingen an. Beide Teams stehen nach zwei Niederlagen schon unter Druck.

Absolut nicht nach Wunsch verlief der Saisonstart für die Kicker des SVS Türkheim in der Kreisklasse Allgäu 2, denn beide Auftaktspiele – gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen und den SV Schöneberg – endeten jeweils mit einer knappen 1:2-Niederlage. Auffallend dabei, die entscheidenden Gegentreffer fielen in beiden Begegnungen identisch in der 89. Minute. Da wird Coach Fabian Beigl mit Sicherheit an einer Lösung tüfteln.

Der SVS Türkheim und die SG Kirchdorf/Rammingen stehen ohne Punkte im Tabellenkeller

Nach ebenfalls zwei Niederlagen in den Auftaktspielen steht auch Aufsteiger SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen noch ohne Punkte im Tabellenkeller.

Foto: Benedikt Hartung

Foto: SVS Türkheim

Nun also stellt sich der Aufsteiger am Sonntag im Türkheimer Wertachstadion vor, wobei derzeit lediglich das Torverhältnis die beiden Mannschaften in der Tabelle voneinander trennt.

Seitens der Gastgeber wird vermutlich ein besonderes Augenmerk auf die beiden Torjäger der Gäste, Tim Rauscher und Sulayman Drammeh, gerichtet sein. Schließlich haben die beiden Stürmer in der letzten Saison zusammen immerhin 35 Treffer erzielt. Und dem Angreifer Tim Rauscher ist ja auch bereits im ersten Spiel in der Kreisklasse schon ein Treffer gelungen.

„Die späten Gegentore in den Auftaktbegegnungen waren natürlich ärgerlich, aber wir haben das inzwischen im Training aufgearbeitet. Kirchdorf/Rammingen wird zum Derby sicherlich entsprechend ambitioniert sein, jedoch das sind wir selbstverständlich auch“, ist Türkheims Trainer Fabian Beigl optimistisch.

Letztlich sind ja eben solche lokalen Duelle auch so etwas wie der Lohn für den Aufstieg in eine höhere Spielklasse. Da wird Gäste-Trainer Ralf Kleinsteuber seine Jungs bestimmt nicht noch extra motivieren müssen.

Dazu der Coach der SG Kirchdorf/Rammingen: „Wir tun uns noch etwas schwer in der neuen Liga. So hat der Klassenerhalt für uns zunächst Priorität. Auf das Spiel in Türkheim freuen wir uns natürlich besonders“, so Ralf Kleinsteuber.

Anstoß in Türkheim ist am Sonntag um 15 Uhr.