Der FC Auerbach/Stetten stöhnt unter der Hitze - und über die eigene Abschlussschwäche

Plus Warum der FC Auerbach/Stetten im "Spiel der Woche" gegen den TSV Pfaffenhausen als Verlierer vom Platz geht.

Insbesondere in den Schlussminuten ließ Auerbach/ Stetten gleich drei sogenannte hundertprozentige Torchancen ungenutzt, weshalb die Gäste aus Pfaffenhausen per Konter in der Nachspielzeit den 2:0-Auswärtserfolg perfekt machten. Mit gefälligem Aufbauspiel starteten die Hausherren in die Partie. Dies sah gut aus, endete aber häufig am Strafraum der Gäste aus Pfaffenhausen.

Der TSV Pfaffenhausen hingegen hatte in der Anfangsphase zwar weniger Spielanteile, kreierte jedoch die torgefährlicheren Szenen, wie beispielsweise in der siebten Spielminute, als der quirlige Außenstürmer Fabian Zenuni über links durchbrach. Christoph Schuster im Tor der Hausherren entschärfte jedoch dessen Abschluss.

