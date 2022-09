Fußball im Unterallgäu

Der SV Salgen/Bronnen macht im "Spiel der Woche" das halbe Dutzend voll

Plus Mit zwei schnellen Toren in beiden Halbzeiten legte der SV Salgen/Bronnen den Grundstein für einen eindrucksvollen 6:0-Erfolg im „Spiel der Woche“ beim TSV Markt Wald.

Von Robert Prestele

Die Erfolgsgeschichte des SV Salgen/Bronnen geht weiter. Das vierte Spiel in Folge ging die Mannschaft von Trainer Markus Blaumoser nun schon als Sieger vom Platz - am Sonntag mit einem torreichen Auftritt in Markt Wald. Dabei starteten die Gastgeber zunächst druckvoll und mutig in die Partie. Sehr präsent auf dem Platz setzte Markt Wald die favorisierten Gäste gleich mal unter Druck.

