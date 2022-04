Dreimal Haar, alles klar

Plus Der TSV Kammlach lässt im "Spiel der Woche" zu Hause nichts anbrennen und schlägt den TSV Kirchheim klar – auch dank seinem Torjäger.

Das Hinspiel hatte der TSV Kammlach beim TSV 1863 Kirchheim mit einem Treffer in den letzten Minuten nur knapp (3:2) gewonnen. Das Rückspiel jedoch geriet an diesem Samstagnachmittag zu einer klaren Angelegenheit. Einen großen Anteil daran hatte – wieder einmal – Kammlachs Torjäger Reinhold Haar mit drei Treffern.